السعودية تكشف عن تعاون قيادات عسكرية كانت تتبع صالح مع التحالف وقرار عربي غدا ضد الحوثيين
مأرب برس - متابعات
الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 06 مساءً

قالت السعودية ان عسكريين كانوا يوالون صالح على تواصل وثيق مع التحالف العربي.

وكشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الأربعاء، أن قيادات عسكرية كانت تتبع الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" تتعاون بشكل وثيق مع التحالف العربي.


وقال آل جابر في مؤتمر صحافي مع ورئيس البرلمان العربي عقد اليوم في القاهرة، إن الخبراء الإيرانيون تمكنوا من تهريب قطع الصواريخ عن طريق ميناء الحديدة، ثم قاموا بتجميعها في صنعاء وإطلاقها على الرياض.


من جانبه، أعلن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، أن البرلمان سيصدر قراراً عن اليمن غداً بشأن جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن اليمن دائما على جدول أعمال البرلمان.

وأضاف رئيس البرلمان العربي:" مستمرون في دعم العمل الإنساني في اليمن".


ويعقد البرلمان العربي برئاسة السلمي، اجتماعات الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني يوم غداً بالقاهرة، والتي من المقرر لها أن تنتهي 28 ديسمبر.


ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الأوضاع العربية الراهنة، بما فيها اليمن، ومناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بخصوص القدس، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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