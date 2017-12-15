افتتاح أكبر مركز تسوق تجاري في مأرب بكلفة ربع مليار ريال

افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية عبداللله الباكريفي مدينة مأرب ،ومعه مدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان مركز تسوق تجاري استثماري (مأرب هايبر) للمواد الغذائية والمنزلية التابع للمستثمر يحيى عوض بن معيلي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ربع مليار ريال يمني.

وأضاف الوكيل الباكري ان هذا المشروع يأتي في اطار مشاريع تجارية وصناعية واستثمارية عده أنشأت وبعضها تحت الانشاء في اطار النهضة العمرانية والتجارية التي تشهدها المحافظة.

واشار الى اهمية هذا المشروع في كسر الاحتكار للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية وتخفيف الاعباء على المواطنين بتوفير السلع باسعار مناسبة ..مؤكدا ان السلطة المحلية بالمحافظة ترحب بكافة الاستثمارات ورؤوس الاموال وتقديهم لهم كافة الدعم والتشجيع والحماية.

من جانبه اشار المستثمر يحيى بن معيلي الى ان المشروع وفر اكثر من 25 فرصة عمل بشكل مباشر كمرحلة اولى وستوفر فرص عمل جديدة بعد الافتتاح بحسب الاحتياج الى جانب توفير نحو عدد مماثل من فرص العمل في المرحلة الثانية من المشروع الذي يشمل افتتاح اقسام جديدة للملابس والادوات التجميلية والكماليات.

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