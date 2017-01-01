لا بد من صنعاء وإن طالت الحرب



قالت صحيفة عكاظ السعودية الاحداث العاصفة في اليمن خصوصا في صنعاء، عقب اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح صنعت فرصا كبيرة أمام التحالف العربي والشرعية اليمنية والقبائل، للانقضاض على هذه العصابات الإرهابية، وإزاحتها عن الساحة إلى الأبد، وهو ما ينتظره اليمنيون ويتوقون إليه، بعدما ذاقوا المرارة والعذاب والقتل والاختطاف تحت حكم هذه الميليشيا الإرهابية.

واضافت الصحيفة في مقال راي نشرته اليوم إن اليمنيون في صنعاء وعدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات يقفون بكل تفاؤل وأمل كبيرين بانتظار لحظة الفرج لإخراجهم من هذا الكابوس، لتعود اليمن إلى الحاضنة العربية والخليجية.

وقالت إن انتصارات الجيش الوطني اليمني على مختلف الجبهات، من نهم إلى شبوة والحديدة وتعز، ثم البيضاء التي تشهد الآن تقدما كبيرا أسفر عن تحرير مديريتي نعمان وطالع، في الوقت الذي تشهد فيه صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية انكسارات وانهيارات متلاحقة، خصوصا بعد سقوط مئات القتلى من عناصرها بينهم قيادات ميدانية.

وأشارت إلى أنه يتوجب على الحكومة اليمنية في المناطق المحررة العمل على تعزيز هيبة الدولة، وفرض الإجراءات الأمنية القوية، وتقديم المساعدات للمدنيين في البيضاء وتخوم صنعاء والجوف.

واختتمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أن الميليشيات الحوثية، انكشفت ليس فقط عسكريا، بل وسياسيا، خصوصاً بعد مقتل صالح الذي كان يوفر لها غطاء سياسياً وشعبياً، لكن الصورة تبدلت كليا الآن بانتظار لحظة الحسم، وهي قادمة لا محالة قريبا، بل قريبا جدا.. فلا بد من صنعاء وإن طالت الحرب.