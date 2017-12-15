الحكومة تدعو لسرعة إغاثة السكان في المناطق المحررة بالبيضاء وإدانة جرائم الحوثيين في تعز

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، المنظمات الاغاثية والإنسانية إلى التوجه إلى المديريات المحررة في محافظة البيضاء وتوفير الدعم الاغاثي والإنساني اللازم للنازحين والمحتاجين في تلك المديريات بصورة عاجلة.

وأهاب فتح بالمنظمات الاغاثية بتوفير المواد الاغاثية والطبية والإيوائية العاجلة، مؤكداً بان النازحين في تلك المديريات باتوا بحاجة ماسة للتدخل الإنساني السريع من قبل كافة المنظمات الاغاثية العاملة في الميدان.

وطالب المجتمع الدولي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية لوقف القصف واستهداف الاحياء السكنية في قرى الحيمة بمحافظة تعز، وفك الحصار الفوري عن السكان في تلك المنطقة. معتبراً ما تقوم به المليشيات من قصف للأحياء السكنية وحصار قرى الحيمة بعمل الإرهابي والجبان.

وندد باستمرار الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له المدنيين من استهداف مباشر بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدد من مديريات محافظة تعز، من قبل مليشيات الانقلاب وممارسة القيود والحركة على معظم سكان العاصمة صنعاء، معتبرا ان الصمت الدولي إزاء ذلك مخزي وغير مقبول.

وقال فتح " يجب ان يكون للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية كلمة وموقف حازم تجاه ما يتعرض المدنيين من اليمن من انتهاكات ترقى لجرائم الحرب وضد الإنسانية".