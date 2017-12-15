الفريق «علي محسن» يوجّه بمحاربة أعمال التهريب التي تديرها الميليشيات والتعامل بحزم مع من يحاول الإخلال بأمن المناطق المحررة

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على المستجدات الميدانية والأوضاع العسكرية التي تعيشها مديرية بيحان بمحافظة شبوه بعد نجاح أبطال الجيش بمساندة التحالف من دحر ميليشيا الحوثي منها وعودتها لسلطة الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء أحمد حسان جبران وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء مفرح بحيبح وعدد من القيادات العكسرية وقيادات المقاومة بمحور بيحان بحضور مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي وعدد من قيادات وممثلي قوات التحالف.

وهنأ نائب رئيس الجمهورية القادة وأبناء الشعب وفي مقدمتهم المقاتلين الأبطال بالانتصارات العظيمة التي تحققت في شبوه بتطهير بيحان وعسيلان من تواجد الميليشيات واتجاه الجيش الوطني نحو تحرير محافظة البيضاء، مشيداً بالتصرف الأخلاقي للمقاتلين وتضحياتهم الجسيمة في سبيل التحرير ودور أبنا بيحان المشرف والدعم والإسناد المستمر الذي تقدمه دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واستمع نائب رئيس الجمهورية من قادة الوحدات العسكرية والمقاومة في بيحان إلى شرح موجز عن الأوضاع الحالية التي تعيشها المناطق المحررة في شبوه ومتطلبات الجيش الوطني لاستمرار مطاردة وملاحقة فلول الشر وعناصر الحوثي الإرهابية، موجهاً باليقظة العالية ومضاعفة الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار والتعامل بحزم مع من يحاول الاخلال به وتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة أعمال التهريب التي تديرها الميليشيات.

وأكد نائب الرئيس بأن مسؤولية الحفاظ على الأمن وتطبيع الأوضاع، مهمة كبيرة لا تقل عن مسؤولية معركة التحرير في ظل مساعي الانقلابيين الحوثيين للإخلال بالسكينة العامة وعرقلة مساعي الأمن، منوهاً إلى أن هذه المسؤولية تتطلب حرصاً وجهداً من الجميع بما من شأنه خدمة المصلحة العامة والخاصة.

من جانبهم رفع قادة الوحدات العسكرية وقيادات المقاومة تهانيهم وتبريكاتهم للقيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين تابعوا وأشرفوا بشكل مباشر على سير المعارك التي تكللت بالنصر، مؤكدين استمرار أبطال الجيش والشرفاء من أبناء الوطن في مطاردة ميليشيات الحوثي حتى تحقيق النصر واستعادة الشرعية.