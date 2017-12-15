الرئيس هادي: القضاء على المشروع الإيراني في اليمن بات «أمر حتمي» ومطلب كافة شرائح المجتمع
مأرب برس - متابعات
الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 09 مساءً

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي- اليوم الثلاثاء- اتصالين هاتفيين بقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ناصر الذيباني، ومحافظ محافظة صنعاء عبدالقوي شريف.

وأطّلع الرئيس هادي، من قائد المنطقة العسكرية السابعة ومحافظ صنعاء، على سير العمليات العسكرية في ظل الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم شرق صنعاء على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية اليوم، أن الرئيس هادي أكد أن القضاء على المشروع الإيراني الدخيل على المجتمع والوطن اليمني والتي تنفذه المليشيا الحوثية في بلاده بات أمر حتمي ومطلب كافة شرائح المجتمع حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي الداعم للشرعية من خلال وقوفهم المشرف الى جانب أشقائهم من أبناء الشعب اليمني في مواجهة المليشيا الانقلابية الإيرانية التي تحاول جر المنطقة الى أتون صراعات مذهبية وعرقية خدمة منهم لأطراف خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار.

 
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