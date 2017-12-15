اليمن تتذيل قائمة جودة التعليم عالمياً وقطر الأولى عربيا

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تصنيفاً جديداً لجودة التعليم على مستوى العالم لعام 2017، شمل 137 دولة، وحلّت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً وتصدرت ترتيب مؤشر جودة التعليم مع حصولها على 6.1 درجة، في حين جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة مع درجة إجمالية بلغت 2.2.

وكان اللافت في التقرير هو تفوق الدول الخليجية في جودة التعليم، حيث جاءت قطر في طليعة الدول العربية وحصلت على المرتبة السادسة عالمياً مع نيلها 5.7 نقطة، وحلت الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة التاسعة عالمياً مع 5.5 نقطة والبحرين في المرتبة 28، وبفرق ملحوظ، حلّت المملكة العربية السعودية في المركز 54 (4.3 درجة)، مع العلم أن بعض الدول العربية كانت غائبة عن التصنيف مثل سوريا والعراق.

وقد قوّم التقرير هذه الدول العربية والعالمية بحسب درجة إجمالية تراوحت بين 1 و 7، انطلاقاً من دراسة وتحليل 12 معياراً أساسياً: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار.