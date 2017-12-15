مجلس عيدروس يعلن موقفه من القرارات الجمهورية الأخيرة ويتوعد بافشالها ويهاجم الرئيس هادي
مأرب برس - عدن
الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 02 مساءً

أعلن مجلس عيدروس الزبيدي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة موقفه من قرارات هادي الأخيرة.


وقال المتحدث باسم ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» الاثنين، إن قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الوزارية وتعيين محافظين جدد لمحافظات الضالع ولحج وتعز، لا قيمة لها.

وأشار سالم ثابت العولقي إلى أن القرارات ردة فعل على التحركات السياسية والشعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال تدشين أعمال الجمعية الوطنية في العاصمة الجنوبية عدن، يوم السبت الماضي.

وكان المجلس دشن أعمال الجمعية (برلمان الجنوب)، واختار محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك رئيساً للجمعية.

وقال العولقي في تصريح نشره موقع المجلس، إن قرارات هادي مصيرها الفشل، لأنها صادرة من شخص لا معنى له، «والعبرة في قرارات سابقة قلنا منذ البداية أنها لن تحقق أثراً وكأنها لم تكن. والتكاليف الكبيرة لكل ذلك سيتحملها المواطن بكل تأكيد».

وأضاف «المجلس الانتقالي الجنوبي حقيقة ماثلة وأمر واقع، لا مجال لتجاوزه أو إلغائه بردود أفعال قاصرة كهذه التي لا ترقى لأي تصحيح سياسي سوى تجريب المجرب».

وذكر عضو هيئة الرئاسة في المجلس، إن معركة الحكومة ليست في تحرير صنعاء ولا مع الحوثيين، بل مع المناطق المحررة ولاسيما الجنوبية، بأساليب عديدة.

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