فرصة أخيرة لليمن وقطر تسعى للتأهل والكويت المستضيفة تودع البطولة
مأرب برس - خاص
الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 02 مساءً

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مغرب اليوم الثلاثاء نظيره البحريني في ثاني مبارياته في كأس الخليج العربي.

وامام المنتخب فرصة أخيرة ولا خيار امامه سوى الفوز او التعادل والهزيمة تعني مغادرة البطولة .

وتلقى المنتخب الوطني خسارة كبيرة برباعية نظيفة من قطر التي تسعى لخطف أولى بطائق التأهل للدور الثاني حين تلتقي منتخب العراق.

وامس غادرت الكويت المستضيفة للبطولة بتلقيها الخساره الثانية من عمان 1.0 فيما تعادل منتخب السعودية و الامارات سلبا لتقتصر المنافسة على الثلاث المنتخبات.

 

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