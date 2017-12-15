فرصة أخيرة لليمن وقطر تسعى للتأهل والكويت المستضيفة تودع البطولة

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مغرب اليوم الثلاثاء نظيره البحريني في ثاني مبارياته في كأس الخليج العربي.

وامام المنتخب فرصة أخيرة ولا خيار امامه سوى الفوز او التعادل والهزيمة تعني مغادرة البطولة .

وتلقى المنتخب الوطني خسارة كبيرة برباعية نظيفة من قطر التي تسعى لخطف أولى بطائق التأهل للدور الثاني حين تلتقي منتخب العراق.

وامس غادرت الكويت المستضيفة للبطولة بتلقيها الخساره الثانية من عمان 1.0 فيما تعادل منتخب السعودية و الامارات سلبا لتقتصر المنافسة على الثلاث المنتخبات.

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