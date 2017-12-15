لافروف: مقتل صالح فاقم الأوضاع في اليمن
مأرب برس_ متابعات
الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 06 صباحاً
 


قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الإثنين) إن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن، مؤكدا أن روسيا تدعو لتسوية الأزمة في البلاد سلميا.

وقال لافروف في تصريح خاص لقناة RT: «إن مقتل الرئيس صالح أدى إلى ازدياد حركة الحوثيين تشددا»، لافتا إلى أن «تحالفهم مع حزب المؤتمر انتهى، وبعد ذلك ظهرت خلافات داخلية بينهما. وحثثنا الطرفين على الانضمام إلى الحوار اليمني الشامل. وبدا أنه تم إيجاد تفاهم بينهما، ولكن شيئا لم يعمل».

وشدد على عدم وجود بديل لمفاوضات السلام في البلاد. وأضاف: «نحن نشارك في فريق الدعم الذي يجتمع من أجل مساعدة المبعوث الخاص إلى اليمن. وآمل بأنه سيقوم بتفعيل مبادرة غير متحيزة للتوحيد، دون الوقوف إلى جانب أحد».

 
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال