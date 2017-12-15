لافروف: مقتل صالح فاقم الأوضاع في اليمن



قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الإثنين) إن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن، مؤكدا أن روسيا تدعو لتسوية الأزمة في البلاد سلميا.

وقال لافروف في تصريح خاص لقناة RT: «إن مقتل الرئيس صالح أدى إلى ازدياد حركة الحوثيين تشددا»، لافتا إلى أن «تحالفهم مع حزب المؤتمر انتهى، وبعد ذلك ظهرت خلافات داخلية بينهما. وحثثنا الطرفين على الانضمام إلى الحوار اليمني الشامل. وبدا أنه تم إيجاد تفاهم بينهما، ولكن شيئا لم يعمل».

وشدد على عدم وجود بديل لمفاوضات السلام في البلاد. وأضاف: «نحن نشارك في فريق الدعم الذي يجتمع من أجل مساعدة المبعوث الخاص إلى اليمن. وآمل بأنه سيقوم بتفعيل مبادرة غير متحيزة للتوحيد، دون الوقوف إلى جانب أحد».