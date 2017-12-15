التحالف العربي يسمح بدخول ثاني ناقلة وقود إلى «ميناء الحديدة»

أفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة، غرب اليمن، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، بأن التحالف العربي سمح يوم الأحد، لثاني ناقلة وقود بالدخول إلى الميناء.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته، إن “السفينة في طريقها إلى الميناء، بعد أن سمحت لها بحرية التحالف بالتحرك من الغاطس، باتجاه الميناء”.

وأشار المصدر إلى أن السفينة “بهيا داناس” التي دخلت إلى الميناء، أمس السبت، تحمل على متنها 13 ألفًا و808 أطنان مترية من الوقود، كأول سفينة تحمل وقود منذ إغلاق الميناء من قِبل التحالف في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دون الإشارة إلى مصدرها.

ولفت المصدر إلى أن الميناء استقبل منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي -وهو تاريخ وصول أول سفينة بعد رفع الحظر- حتى أمس السبت، سفنًا إغاثية تحمل القمح، بينما لم يُسمح للسفن التي تحمل الحاويات والنفط والحديد والإسمنت والسيارات.

وأمس السبت، أعلن مصدر رسمي بقيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن وصول سفينة محمّلة بالوقود إلى ميناء الحديدة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).