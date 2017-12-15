الجيش الوطني يحرر موقع استراتيجية جديدة في البيضاء وقتلى وجرحى من الحوثيين بينهم قيادي بارز (الاســم)
مأرب برس - متابعات
الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 08 مساءً

ارشيف

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأثنين، من تحرير مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء أهمها موقع الثعالب، وسط فرار جماعي للمليشيا الحوثية.

وأكد مصدر ميداني لـ”سبتمبر نت” أن المعارك خلفت قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الامامية، من بينهم قائد عناصر المليشيات بمناطق الزوب “أحسن علي حسن فارع”.

جاء ذلك بالتزامن مع اندلاع معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيا الحوثية في منطقة الشواهرة، إثر هجوم لأبطال المقاومة على مواقع المليشيا في الجفجف، القريب من قرية المنابهة ما ادى إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير طقمين قتاليين.

إلى ذلك، فجرت ميليشيا الحوثي الارهابية لليوم الثاني عبارات الطرق بمديريات الزاهر، وذي ناعم “طياب”، خوفا من تقدم قوات الجيش الوطني.

وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة وقوات التحالف العربي، تمكنت- أمس الأحد- من تحرير بقية قرى ومناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة وبدأ في تحرير أولى مديريات محافظة البيضاء.

 
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