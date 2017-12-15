مقتل 60 حوثيا بالحديدة
مأرب برس ـ صنعاء
الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 08 مساءً

قتل أكثر من 60 مسلحا حوثيا خلال 24 ساعة على خطوط الجبهات في محافظة الحُديدة غرب اليمن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وتتركز في الآونة الأخيرة المعارك والغارات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في هذه المحافظة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وذلك منذ إطلاق صاروخ باتجاه الرياض في التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر.

ويستقدم طرفا النزاع تعزيزات إلى خطوط القتال، وتتعرض إمدادات الحوثيين للقصف الجوي، أما القوات الموالية للحكومة فتواجه عقبة كبيرة في التقدّم شمالا بسبب كثافة الألغام التي زرعها الحوثيون.

ولمدينة الحُديدة، وهي عاصمة المحافظة، أهمية كبيرة، ففيها مرفأ على البحر الأحمر كان في الماضي أهم مرفق للاستيراد إلى اليمن.

والمدينة ومرفأها اليوم تحت سيطرة الحوثيين، ويفرض التحالف العربي تفتيشا على السفن المبحرة إليه منعا لدخول أسلحة.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل 18 متمردا في غارات نفذها التحالف على مدينة حيس، و35 آخرون في منطقة التيحتا، على بعد حوالى 70 كيلومترا من الحديدة، بحسب مصدر أمني.

وأكّدت مصادر طبية في مستشفيات الحُديدة هذه الحصيلة متحدثة أيضا عن 63 جريحا من المتمردين.

 
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