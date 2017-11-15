الفريق الأحمر يعود الى مأرب وترتيبات لعملية عسكرية كبرى بمشاركة الفريق المقدشي

عاد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح اليوم يرافقه مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي إلى محافظة مأرب للاطلاع على المستجدات العسكرية في الجبهات وجهود تطبيع الأوضاع. حسب وكالة سبأ.

وسيلتقي بقادة المناطق والوحدات العسكرية والمسؤولين المحليين لمناقشة التطورات والانتصارات الميدانية التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

وقال عضو مجلس مقاومة صنعاء عبدالكريم ثعيل أن "الفريق الركن محمد علي المقدشي - مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة يصل مأرب للعمل على تسريع عمليات استعادة الشرعية في مختلف الجبهات".

وأشار الى أن هناك ترتيبات لعلمية عسكرية كبرى سيشارك المقدشي فيها، واصفاً إياه بأنه رجل المهمات الصعبة.

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