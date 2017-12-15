القوات الحكومية تحرر ثاني مديريات البيضاء
مأرب برس ـ صنعاء
الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 06 مساءً

أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على مديرية ناطع، ثاني مديريات محافظة البيضاء (وسط البلاد)، الليلة الماضية، إثر معارك عنيفة ومتواصلة ضد مسلحي جماعة الحوثيين.

وأمس السبت، سيطرت تلك القوات على مديرية نعمان، أولى مديريات المحافظة، بعد ساعات فقط من السيطرة الكاملة على مديرية بيحان، غربي محافظة شبوة (جنوب شرق).

ونقل موقع «سبتمبر نت» المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، عن مصدر عسكري حكومي إن القوات الحكومية «حررت مديرية الناطع بشكل كامل عقب معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية».

وأشار إلى أن معاركاً عنيفة مستمرة ما تزال دائرة في مديرية ناطع، وإن الحوثيين لاذوا بالفرار من قرى ومناطق المديرية.

 
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