صدام سعودي اماراتي قوي وخاص والانظار تتجه الى الكويت

ينتظر عشاق كرة القدم الخليجية، اليوم الإثنين، صدامًا خاصًا بين منتخبي الإمارات والسعودية وتحديدًا في الثانية والنصف ظهرًا (تغ) الخامسة والنصف بتوقيت مكة على ملعب جابر الأحمد، في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الخليج (خليجي 23) المقامة بالكويت.

يدخل المنتخبان اللقاء وكلًا منهما منتشيًا بانتصاره بالجولة الأولى ويطمع كل منتخب في تحقيق الفوز الثاني الذي يضمن للفائز الوصول لنصف نهائي البطولة باحتلاله أحد المركزين الأول أو الثاني.

وفاز المنتخب السعودي على الكويت 2-1 في الافتتاح فيما تجاوز منتخب الإمارات نظيره العماني في المباراة الثانية.

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