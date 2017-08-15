5 وزراء يؤدون اليمين الدستورية والرئيس هادي يعطي توجيهاته ويتحدث معهم عن أبرز التحديات

أدى كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري ووزير النفط والمعادن أوس العود ووزير الزراعة والري عثمان مجلي و وزير النقل صالح الجبواني و وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري اليوم اليمين الدستورية امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وعقب أداء اليمين الدستورية وجه الرئيس ، الوزراء على بذل اقصى ما يمكن من الجهود لتجاوز الصعاب القائمة وبما ينعكس إيجابا على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ويوفر الخدمات للمواطنين .

وقال " ان اليمن امام مفترق طرق يتوجب علينا جميعا ان نعمل على إخراجه الى بر الأمان في بناء اليمن الاتحادي الجديد ، يمن العدالة والشراكة والمساواة ".. منوها بجهود الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي وقفت مع الشرعية والشعب اليمني في كبح جماح المد الإيراني في اليمن.

واكد رئيس الجمهورية ان الشعب اليمني سينتصر على المليشيات الحوثية الانقلابية بتلاحم ابناءه ورجاله الاشاوس من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يسطرون اروع البطولات والانتصارات في مختلف الجبهات ويلقنون المليشيا أشد الهزائم في مختلف الجبهات بدعم واسناد جوي من التحالف العربي .

واشاد بجهود الحكومة في تطبيع الحياة في المناطق المحررة ، وأضاف "ان امامكم مهام كبيره اليوم لتوفير الخدمات للمواطنين وتثبيت الامن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة وتكونوا يدا واحدة لخدمة شعبكم الذي يتطلع منكم الكثير والكثير بالعمل المؤسسي باقصى الطاقات والكفاءات واستيعاب الكل دون تمييز".

واكد رئيس الجمهورية ان اليمن مليئة بالخيرات التي سينعم بها ابناء اليمن والأجيال القادمة برخاء ومستقبل آمن ومزهر في اليمن الاتحادي الجديد وان المعركة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية في طريقها للنصر والخلاص.

الى ذلك عبر الوزراء عن شكرهم ىلرئيس على الثقة التي منحهم اياها والمسؤولية الوطنية واكدوا انهم سيكون صفا واحد خلف فخامته في اطار الحكومة لخدمة لشعبهم في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات وتثبيت الامن والاستقرار وبناء اليمن الاتحادي الجديد.

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