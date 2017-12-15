التحالف يفتك بالانقلابيين بغارات عنيفة في صنعاء وذمار .. المواقع المستهدفة

شنت مقاتلات التحالف العربي في ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين خمس غارات جوية استهدف مواقع جديدة في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية "أن الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين في مبنى مجلس النواب الجديد في شارع الستين كما استهدفت غارات أخرى معسكر للحوثيين بجوار القبر المصري في عصر".

وذكرت مصادر "سقوط قتلى وجرحى حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان القصف".

كما قصفت مقاتلات التحالف العربي، قبل ظهر اليوم، تجمعات ومواقع تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار.

وقالت مصادر محلية ان مقاتلات التحالف شنت نحو 5 غارات جوية واستهدفت عددا من مواقع المليشيات الانقلابية، أبرزها مبنى المحافظة والجمارك الخاضع لسيطرة المليشيات.

وتوقعت المصادر أن تكون الغارات قد استهدفت اجتماعا للمليشيات، حيث هرعت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف.

وتشن مقاتلات التحالف غارات جوية مستمرة على مواقع في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي.