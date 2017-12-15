التحالف يفتك بالانقلابيين بغارات عنيفة في صنعاء وذمار .. المواقع المستهدفة
مأرب برس-تغطيات
الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 02 مساءً

شنت مقاتلات التحالف العربي في ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين خمس غارات جوية استهدف مواقع جديدة في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية "أن الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين في مبنى مجلس النواب الجديد في شارع الستين كما استهدفت غارات أخرى معسكر للحوثيين بجوار القبر المصري في عصر".

وذكرت مصادر "سقوط قتلى وجرحى حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان القصف".

كما قصفت مقاتلات التحالف العربي، قبل ظهر اليوم، تجمعات ومواقع تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار.

وقالت مصادر محلية ان مقاتلات التحالف شنت نحو 5 غارات جوية واستهدفت عددا من مواقع المليشيات الانقلابية، أبرزها مبنى المحافظة والجمارك الخاضع لسيطرة المليشيات.

وتوقعت المصادر أن تكون الغارات قد استهدفت اجتماعا للمليشيات، حيث هرعت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف.

وتشن مقاتلات التحالف غارات جوية مستمرة على مواقع في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال