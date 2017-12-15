بعد استكمال تطهير شبوه.. الجيش الوطني يبدأ بتحرير أولى مديريات محافظة البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة وقوات التحالف العربي، اليوم الأحد- من تحرير بقية قرى ومناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة والبدء في تحرير أولى قرى محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري "ان قوات الجيش الوطني حررت وادي خٍر وقرى قرين والقاهرة والجابح والجفرة وقرى آل الراشدي وآل طاهر وآل ثوبه وعذية وذراع آل عديل وجحربة والأحمر وغنية ومسور ومدينة موقس"- حسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.

وأضاف المصدر " ان قوات الجيش الوطني وصلت إلى قرية شتار أولى قرى محافظة البيضاء وما تزال المعارك مستمرة، وسط إنهيار كبير في صفوف المليشيات".

مصادر ميدانية أخرى، أكدت أن قوات الجيش الوطني، تمكنت، اليوم الأحد، من تحرير مواقع استراتيجية في الحدود المشتركة بين محافظتي البيضاء وشبوة.

وذكرت المصادر لـ (سبتمبر نت) أن قوات الجيش الوطني حررت قرى مسور، والرحيب، وأدمه، في مديرية ناطع، وسلسلة جبال ريدان الاستراتيجية، وعقبة القنذع، وقرية نعمان، أولى قرى محافظة البيضاء.

وأشارت إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحي في صفوف المليشيا الانقلابية.

إلى ذلك، دمر طيران التحالف العربي، اليوم الأحد، دبابة وأليات ومعدات قتالية للمليشيا الحوثية في موقع بسبلة الجرم، التابعة لمديرية القريشية بمحافظة البيضاء.