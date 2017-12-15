قرارت جمهورية بتعيين محافظين لـ3 محافظات
مأرب برس ـ صنعاء
الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 08 مساءً

صدر مساء اليوم قرارات جمهورية بتعيين محافظين لثلاث محافظات يمنية:

نص القرارات:

قرارا جمهوري رقم ٨٣ لعام ٢٠١٧م.
بشأن تعيين محافظا لمحافظة تعز
مادة (1): يعين الاخ / امين احمد محمود محافظاً لمحافظة تعز.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

قرار جمهوري رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧م
بشأن تعيين محافظا لمحافظة الضالع
مادة (1): يعين الاخ اللواء ركن/ علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

قرار جمهوري رقم ٨٥ لسنة ٢٠١٧م
بشأن تعيين محافظا لمحافظة لحج.
مادة (1): يعين الاخ العميد ركن /احمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال