قرارت جمهورية بتعيين محافظين لـ3 محافظات

صدر مساء اليوم قرارات جمهورية بتعيين محافظين لثلاث محافظات يمنية:
نص القرارات:
قرارا جمهوري رقم ٨٣ لعام ٢٠١٧م.
بشأن تعيين محافظا لمحافظة تعز
مادة (1): يعين الاخ / امين احمد محمود محافظاً لمحافظة تعز.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
قرار جمهوري رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧م
بشأن تعيين محافظا لمحافظة الضالع
مادة (1): يعين الاخ اللواء ركن/ علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
قرار جمهوري رقم ٨٥ لسنة ٢٠١٧م
بشأن تعيين محافظا لمحافظة لحج.
مادة (1): يعين الاخ العميد ركن /احمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
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