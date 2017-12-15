دول عربية تتآمر مع أمريكا ضد القدس
مأرب برس ـ صنعاء
الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 05 مساءً

اتهم نائب عن حركة “حماس″ الأحد دولا عربية لم يسمها بـ”التآمر” مع الإدارة الأمريكية بقرارها الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس، خلال مؤتمر أكاديمي في غزة، إن الإعلان الأمريكي بشأن القدس “يعبِر عن حلقة ضمن مخطط سياسي لتصفية القضية الفلسطينية وبتآمر من دول عربية”.

وأضاف بحر أن هذا المخطط “يستهدف كذلك إخضاع أمتنا العربية والإسلامية، وتغيير المشهد السياسي والجغرافي العام في المنطقة بما يتناسب مع الأهداف والمخططات الإسرائيلية والأمريكية المعروفة”.

واعتبر بحر أن القرار الأمريكي بشأن القدس “يحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة وتأثيرات بعيدة المدى على مجرى الصراع الممتد بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي”.

وقال “هم يحاولون حسم الصراع بشكل كامل عبر إسقاط القدس من دائرة التفاوض واعتبارها إسرائيلية بحتة، مع ما يعنيه ذلك من شرعنة لكل إجراءات التهويد، وطمس الهوية العربية الإسلامية للقدس، ومعالمها الحضارية، وتمهيد المساس المباشر بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى”.

وردا على الإعلان الأمريكي طالب النائب عن حماس السلطة الفلسطينية بـ”إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق والتعاون الأمني معها”.

كما طالب بـ”بلورة موقف عربي وإسلامي موحد في مواجهة الخطوة الأمريكية ضد القدس، عبر وقف كل أشكال العلاقة والتواصل مع واشنطن، وطرد السفراء الأمريكيين من الدول العربية والإسلامية”.

 

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