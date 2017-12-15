الجيش يعلن تحرير اولى مناطق محافظة البيضاء من جهة شبوة والقوات تواصل التقدم

أعلن الجيش الوطني تحرير أولى مناطق محافظة البيضاء من جهة شبوة بعد تقدم القوات الحكومية وفرار المليشيات الانقلابية.



وحررت قوات الجيش الوطني منطقة "شتار" اولى قرى مديرية نعمان التابعة لمحافظة البيضاء وبذلك اعلنت القوات تحرير مديرية بيحان بالكامل.

والقرية بحسب مصادر مأرب برس تقع بمديرية نعمان ال عواض منطقة الشيخ علي عبدربه العواضي التي استشهد فيه نجله مدير أمن المديرية جونه علي عبدربه العواضي أثناء اجتياح الحوثيين المنطقة في طريقهم إلى بيحان.

وهزمت قوات الشرعية الانقلابيين في اخر جيوبهم في عسيلان وبيحان التابعتين لمحافظة شبوة فيما التقدم مستمر باتجاه البيضاء.

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