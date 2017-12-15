مدرب اليمن يتحدث عن سبب الخسارة الثقيلة أمام قطر 4-0

قال مدرب المنتخب اليمني الأثيوبي ابرهام ابروي ان استقبال فريقه أهداف مبكرة في بداية المباراة التي جمعته امس امام نظيره القطري أثر كثيرا على نتيجتها.

وأضاف ابروي في مؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة ان استقبال هدفين مبكرين اثر على معنويات لاعبيه وكان سبب الخسارة برباعية نظيفة .. مشيرا الى ان معظم لاعبيه يشاركون للمرة الأولى في هذه البطولة "الكبيرة".

وذكر ان لاعبيه قدموا أداء افضل في الشوط الثاني وكانوا قريبين من التسجيل .. موضحا أنه سيعمل على تدارك الأخطاء التي وقع بها لاعبوه في المباراتين المقبلتين.

وقال "علينا في المباريات المقبلة ان نكون حذرين من عدم تلقي الأهداف في بداية ونهاية كل شوط".

واشاد مدرب منتخب اليمن باداء لاعبي المنتخب القطري قائلا "انهم الطرف الافضل في مجمل المباراة واستحقوا الفوز".

وخسر المنتخب الوطني اليمني أولى مبارياته في خليجي 23 أمام نظيره القطري برباعية نظيفه، ويواجه الثلاثاء القادم نظيره البحريني.