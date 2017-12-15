برلمان للانفصاليين برئاسة بن بريك ووزارة دفاع يعلن عنها خلال أيام .. عيدروس الزبيدي يواصل التمرد بدعم الإمارات

أعلن عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، تعيين أحمد بن بريك محافظ حضرموت السابق وعضو المجلس الانتقالي رئيساً لجمعيته العمومية (البرلمان)، وأنيس لقمان نائباً له، والقاضي حسين زين السقاف مقرراً.

وكان يفترض انتخاب رئيس المجلس ونائبه ومقرره العام لكن ذلك لم يحدث. وتوعد المجلس الانتقالي بإعلان وزارة دفاع الأيام القادمة.



وقال الزبيدي، المدعوم من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الثاني في التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، لأعضاء الجمعية العمومية: "تدركون المرحلة التي نمر بها، كان المفروض تنتخبون رئيس ونائب الجمعية، لكن نتيجة الظروف والحرب، ارتأت هيئة الرئاسة بعد نقاش لمدة يومين، أن يتم إصدار قرار بتعيين رئيس ونائب الجمعية العمومية من قبلها".



وطلب من أعضاء الجمعية العمومية 303 عضواَ، السماح له قائلاً "أطلب منكم السماح أنني تجاوزت حدودكم، المفروض هذا حقكم الديمقراطي لكن رأينا هذا من أجل مصلحة الوطن".

واختار ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» السبت، محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك، رئيسا لهيئة برلمانية تمثل المحافظات الجنوبية.



ونقلت وكالة «الأناضول» عن عضو الهيئة السياسية للمجلس، ياسر اليافعي، إن المجلس اختار أحمد بن بريك رئيسا للجمعية الوطنية العمومية، مع اختيار أنيس لقمان (شخصية ناشطة من أبناء عدن) نائبا له.



وأضاف اليافعي أن «رئيس ونائب الجمعية سيؤديان مساء امس اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي».



وأوضح أن «الهيئة السياسية في المجلس، ناقشت ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، واستعرضت رؤيتها للتعامل خلال الفترة المقبلة مع السلطات الشرعية، والتحالف العربي، والمكونات السياسية اليمنية الأخرى».



وتابع أن المجلس سيواصل اجتماعه اليوم الأحد في مدينة عدن، ليناقش مبادئه وأهدافه خلال الفترة المقبلة.



وأشار اليافعي إلى أن «نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، أكد في حديث له في فعالية امس، مواصلة العمل على استكمال بناء هيئات المجلس ومؤسساته وصولا إلى تشكيل حكومة تضم محافظات الجنوب بما فيها وزارة الدفاع».



وفي 11 مايو الماضي أقدمت شخصيات قبلية وعسكرية وسياسية بارزة على تشكيل قيادة عليا تسعى لانفصال جنوب اليمن باسم «المجلس الانتقالي الجنوبي» تتولى إدارة الجنوب وتمثيله.



وفي أكتوبر الماضي قال رئيس المجلس محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، إن استفتاء على الاستقلال سيعلن قريبا (لم يحدد بالضبط) كما ستشكل هيئة برلمانية لإدارة الإقليم.



وأضاف الزبيدي في خطاب أمام مؤيديه إن الهيئة ستضم 303 أعضاء وتسمى «الجمعية الوطنية» وستكون بمثابة برلمان مصغر يمثل جميع مناطق الجنوب.



ويستحوذ الجنوب على معظم الاحتياطي النفطي باليمن.



واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من التهميش والإقصاء أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددًا.

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