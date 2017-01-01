إنذار أممي أخير للحوثي.. وتحضيرات لاقتحام صنعاء
مأرب برس- متابعات
الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 08 صباحاً

 


قالت صحيفة عكاظ السعودية أنها علمت من مصادر دبلوماسية يمنية، أن نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، يعتزم زيارة صنعاء في شهر يناير القادم، لتوجيه إنذارأخير لميليشيا الحوثي.
ونقلت الصحيفة عن المصادر أن شريم سيضع المتمردين الحوثيين أمام خيارين هما: تنفيذ القرار 2216 والدخول في حوارات سياسية للتفاوض على شكل الدولة وآلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والدستور اليمني، أو تحمل مسؤولياتها القانونية أمام المجتمع الدولي جراء عرقلتها جهود السلام
. وقالت: إن الزيارة ستكون خلال الأيام العشرة الأولى من يناير، قبيل اجتماعات مجلس الأمن الدولي الدورية لمناقشة الملف اليمني.
في غضون ذلك، يواصل الجيش الوطني استعداداته لعمليات عسكرية ضخمة لتحرير العاصمة صنعاء.
وأفادت مصادر عسكرية لـ«عكاظ» أمس الأول، بأن ألوية عسكرية كبيرة وقوات خاصة بالاقتحامات وحرب الشوارع تجري تدريبات نهائية استعدادا للعملية، وأضافت المصادر، أن عددا من الألوية العسكرية وصلت إلى مديرية نهم وصرواح ومحافظة الجوف للمشاركة في العملية المرتقبة.

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