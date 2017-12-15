تحالف حقوقي: مليشيا الحوثي تختطف وتخفي قسراً أكثر من 18 ألف يمني

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) أن المليشيا الحوثية الانقلابية اختطفت وأخفت قسرياً 18606 شخصاً في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى يوليو 2017 الجاري.

وأوضح التحالف، في بيان له، أن عدد حالات الاختطاف التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية ورصدها التحالف بلغت نحو 15968، فيما بلغت حالات الاختفاء القسري 2638 شخص في مختلف محافظات الجمهورية.

وذكر البيان أن حالات الاختفاء القسري بلغت خلال عامي 2014 و 2015 الماضي 1917 شخص ، وفي العام2016م، 231شخص ، وفي العام 2017م الجاري 490 شخص.

وأشار إلى ما يتعرض له المختطفين والمخفيين من أوضاع صحية غاية في الصعوبة جراء عمليات التعذيب في سجون المليشيا دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم.. مؤكداً ان عمليات الاختطاف والاخفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأكد التحالف أنه مستمر في عملية رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تطال المدنيين وذلك عبر راصديه في مختلف المحافظات وخاصة المحافظات التي تشهد الى عمليات حرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين وما تتسبب به من انتهاكات ممنهجة التي تطال النساء والأطفال والبنى التحتية.

وطالب التحالف اليمني مليشيا الحوثي الانقلابية بالوقف الفوري عن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين من السجون.. داعياً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان إلى ممارسة مزيداً من الضغوطات على المليشيا للإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين والكشف عن أماكنهم.