مأرب.. الانتهاء من تأهيل 40 طفلاً زجّت بهم مليشيا الحوثي في جبهات القتال
مأرب برس - متابعات
السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 09 مساءً

أنهت مؤسسة وثاق للتوجه المدني بمحافظة مأرب- اليوم السبت- تأهيل 40 طفلاً من محافظة عمران لدمجهم في المجتمع وإعادتهم إلى المقاعد الدراسية ضمن المرحلة الثانية من مشروع اعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل مليشيا الحوثي الإمامية والذين تم أسرهم في الجبهات من قبل الجيش الوطني والإفراج عنهم.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع الذي موله مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، تأهيل 40 طفلا من محافظتي عمران وتعز على مدى شهر بعد أن أنهت المرحلة الأولى بتأهيل 40 طفلا من محافظتي مأرب والجوف.

وتلقى الأطفال دورات نفسية واجتماعية كما أقيمت دورات توعوية لأولياء أمورهم بمخاطر تجنيد الأطفال وأثره السلبي على المجتمع.

وفي حفل الاختتام كشف مسئول مؤسسة وثاق عبدالرحمن القباطي أن من بين الاطفال المؤهلين خمسة من فئة "المهمشين" استغلت مليشيات الحوثي الانقلابية ظروفهم المعيشية الصعبة وزجت بهم في جبهات القتال.

 
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