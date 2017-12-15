قيادات عسكرية وقبلية تصل مأرب وتعلن انضمامها للشرعية

استقبل محافظ ذمار- اليوم السبت- بمدينة مأرب عددا من القيادات العسكرية والقبلية القادمة من ذمار بعد إعلان انضمامها وتأييدها للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ على أهمية الاصطفاف الشعبي الواسع مع الشرعية لتعزيز موقف الحكومة في الداخل والخارج.. معتبرا الانضمام للجيش الوطني والشرعية واجب وطني للدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الإمامي المدعوم من ايران.

وأشاد القوسي بجهود أبناء المحافظة المؤيدة للشرعية الدستورية وكل القوى والمكونات الحزبية التي ستشكل رافداً كبيراً يعزز قدرة الشرعية على حسم المعركة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية والذي يعد انتصاراً للشرعية يسارع من تهاوي سلطة الانقلاب الحوثي.