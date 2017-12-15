التحالف العربي يعلن عن وصول سفينة محمّلة بالوقود إلى «ميناء الحديدة»

أعلن التحالف العربي، الداعم للشرعية في اليمن، اليوم السبت، وصول سفينة محمّلة بالوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر رسمي، لم تسمه، بقيادة التحالف قوله: “ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم بهيا داناس (Bahia Danas)”، دون الإشارة إلى مصدرها.

وأضاف أن السفينة “تحمل على متنها 13 ألفًا و808 أطنان مترية من الوقود”، وأن السفينة دخلت الميناء بالفعل، صباح اليوم.

وأكد المصدر “حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية”.

وأعلن التحالف العربي، الأربعاء الماضي، أنه سيبقي ميناء الحديدة ومطار صنعاء مفتوحين للأعمال الإغاثية، رغم إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على الرياض، قبلها بيوم.