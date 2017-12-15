مصرع القيادي الحوثي والمسؤول الأول عن «مذبحة هران»

قتل القيادي الحوثي المتهم بالضلوع في مذبحة هران بمحافظة ذمار اليمنية، «عادل علي يحيى مطهر»، مع عدد من مرافقيه في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر عسكرية ان القيادي في ميليشيات «الحوثي» المكنى «أبوعبدالملك» ومرافقيه، لقوا مصرعهم في إحدى غارات طيران التحالف، استهدفت موقعهم في منطقة بيحان بمحافظة شبوة، أثناء مشاركتهم القتال في صفوف الميليشيات بالمعارك التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من أسبوع.

ويتهم أبناء محافظة ذمار، القيادي «الحوثي»، وهو من أبناء مديرية الحداء بالتسبب بوقوع مذبحة هران في 21 مايو/أيار 2015، باحتجازه لعشرات المعتقلين المدنيين أبرزهم الصحفيان «يوسف العيزري» و«عبدالله قابل» والسياسي «أمين الرجوي»، واتخاذه لهم دروعا بشرية، بالرغم من إعلان قوات التحالف نيتها استهداف المكان الذي كان يحتجزهم فيه.

وراح ضحية المذبحة حينها أكثر من 38 قتيلا وعشرات المصابين من الذين اختطفتهم الميليشيات، من عدة محافظات، وأودعتهم في سجن هران شمال محافظة ذمار.