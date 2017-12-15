مصرع القيادي الحوثي والمسؤول الأول عن «مذبحة هران»
مأرب برس ـ صنعاء
السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 08 مساءً

قتل القيادي الحوثي المتهم بالضلوع في مذبحة هران بمحافظة ذمار اليمنية، «عادل علي يحيى مطهر»، مع عدد من مرافقيه في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر عسكرية ان القيادي في ميليشيات «الحوثي» المكنى «أبوعبدالملك» ومرافقيه، لقوا مصرعهم في إحدى غارات طيران التحالف، استهدفت موقعهم في منطقة بيحان بمحافظة شبوة، أثناء مشاركتهم القتال في صفوف الميليشيات بالمعارك التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من أسبوع.

ويتهم أبناء محافظة ذمار، القيادي «الحوثي»، وهو من أبناء مديرية الحداء بالتسبب بوقوع مذبحة هران في 21 مايو/أيار 2015، باحتجازه لعشرات المعتقلين المدنيين أبرزهم الصحفيان «يوسف العيزري» و«عبدالله قابل» والسياسي «أمين الرجوي»، واتخاذه لهم دروعا بشرية، بالرغم من إعلان قوات التحالف نيتها استهداف المكان الذي كان يحتجزهم فيه.

وراح ضحية المذبحة حينها أكثر من 38 قتيلا وعشرات المصابين من الذين اختطفتهم الميليشيات، من عدة محافظات، وأودعتهم في سجن هران شمال محافظة ذمار.

 
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال