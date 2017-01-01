قطر تكتسح اليمن برباعية

أنذر منتخب قطر لكرة القدم، مساء السبت، منافسيه في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23)؛ بفوزه الكبير على نظيره اليمني برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثاني للبطولة الخليجية، التي تحتضنها الكويت حتى الـ 5 من يناير 2018.

كشر العنابي عن أنيابه مبكراً؛ حيث سجل نجمه الشاب «أكرم عفيف» هدفاً أول؛ بعدما استغل كرة عريضة وضعها برأسه في الشباك اليمنية، في الدقيقة الثانية من عُمر المباراة.

ويعد هدف «عفيف»، أسرع هدف في تاريخ مشاركات العنابي في بطولات كأس الخليج، وتاسع أسرع هدف في البطولة الخليجية، كما أنه أسرع هدف في خليجي 23 حتى الآن.

وبعد 3 دقائق فقط، أضاف المنتخب القطري، هدفاً ثانياً، برأسية من لاعبه «المهدي علي»، قبل أن يُضيف زميله «المعز علي» الهدف الثالث في شباك اليمنيين، في الدقيقة الـ 18.

وقبل 5 دقائق على صافرة النهاية، أحرز «بيدرو ميغويل»، الهدف الرابع لـ«العنابي»، مؤكداً البداية الصاروخية لرفاق «حسن الهيدوس»، في البطولة الخليجية.

بهذا الفوز، اعتلى المنتخب القطري، صدارة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين العراق والبحرين، فيما يتذيل منتخب اليمن قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.