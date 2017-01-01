بينهم الحباري وقائد اللواء 62 حرس جمهوري .. التحالف يوجه ضربة قاتلة للمليشيات الحوثية بأرحب
مأ رب برس - خاص
السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 مساءً

 

كشفت مصادر قبلية لمأرب برس عن تلقي المليشيات الحوثية الإنقلابية ضربة موجعة في قبيلة أرحب ظهر اليوم عندما استهدفت طائرات التحالف تجمعا مسلحا للحوثيين , كانوا في طور توزيعهم على الجبهات القتالية .

وكشف المصدر لمأرب برس أن من بين أهم الشخصيات التي تسللت أسمائهم خارج تكتم الحوثيين كل من شقيق القيادي الكبير " فارس الحباري " (حاشد الحباري) وهو قيادي ميداني كبير للحوثيين , إضافة على مقتل العميد علي مكرم قائد معسكر فريجة "62 حرس جمهوري سابقا" ومقتل نجله حسين أيضا .

ورغم الحديث عن وقوع عشرات القتلى والجرحي حسب شهود عيان إلا أن الإعلام الحوثي أعترف فقط بمقتل وجرح 25 قياديا وشيخا قبليا في تلك الغارة . .

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