بينهم الحباري وقائد اللواء 62 حرس جمهوري .. التحالف يوجه ضربة قاتلة للمليشيات الحوثية بأرحب

كشفت مصادر قبلية لمأرب برس عن تلقي المليشيات الحوثية الإنقلابية ضربة موجعة في قبيلة أرحب ظهر اليوم عندما استهدفت طائرات التحالف تجمعا مسلحا للحوثيين , كانوا في طور توزيعهم على الجبهات القتالية .

وكشف المصدر لمأرب برس أن من بين أهم الشخصيات التي تسللت أسمائهم خارج تكتم الحوثيين كل من شقيق القيادي الكبير " فارس الحباري " (حاشد الحباري) وهو قيادي ميداني كبير للحوثيين , إضافة على مقتل العميد علي مكرم قائد معسكر فريجة "62 حرس جمهوري سابقا" ومقتل نجله حسين أيضا .

ورغم الحديث عن وقوع عشرات القتلى والجرحي حسب شهود عيان إلا أن الإعلام الحوثي أعترف فقط بمقتل وجرح 25 قياديا وشيخا قبليا في تلك الغارة . .