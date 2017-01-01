الأرصاد يحذر من موجة صقيع ستضرب 9 محافظات جبلية يمنية
مأرب برس - محافظات
السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 مساءً

حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة صقيع ستضرب المرتفعات الجبلية غدا الاحد بسبب استمرار تأثر اليمن بامتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد.

ومن المتوقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم المحافظات الجبلية وخاصة صعدة ، عمران ، صنعاء ، ذمار ، البيضاء ، اب ، الضالع وأجزاء من لحج وابين والمحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية.

وأهاب المركز بالمواطنين توخي الحيطة والحذر وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين اثناء فترة الليل والصباح وارتداء الملابس الشتوية المناسبة للوقاية من صدمات البرد.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال