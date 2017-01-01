الأرصاد يحذر من موجة صقيع ستضرب 9 محافظات جبلية يمنية

حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة صقيع ستضرب المرتفعات الجبلية غدا الاحد بسبب استمرار تأثر اليمن بامتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد.

ومن المتوقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم المحافظات الجبلية وخاصة صعدة ، عمران ، صنعاء ، ذمار ، البيضاء ، اب ، الضالع وأجزاء من لحج وابين والمحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية.

وأهاب المركز بالمواطنين توخي الحيطة والحذر وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين اثناء فترة الليل والصباح وارتداء الملابس الشتوية المناسبة للوقاية من صدمات البرد.