قوات الجيش تحرز تقدما جديدا شرق صنعاء وتحرر عدد من المواقع الاستراتيجية

حققت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا في نهم شرق صنعاء اليوم السبت.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني تمكنت صباح اليوم من استكمال تطهير مواقع استراتيجية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء من مليشيا الحوثي المسلحة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير تبة القناصين والسلطاء في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

‏

وأضاف المركز " قوات الجيش الوطني تتمكن صباح اليوم من تحرير تباب القناصين والسلطاء بالكامل في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وذلك بعد حصار دام خمسة أيام على بقايا مليشيات الحوثي الانقلابية ولازالت المعارك مستمرة وأبطال الجيش يتقدمون باتجاه منطقة قطبين".