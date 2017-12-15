بثلاثة لاعبين محترفين .. الاعلان عن التشكيلة النهائية لمنتخبنا في لقائه أمام قطر اليوم .. توقيت المباراة
مأرب برس-تغطيات
السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 02 مساءً

يلتقي منتخبنا الوطني مغرب اليوم السبت نظيره القطري في أولى مبارياته في كأس الخليج العربي.

وتنطلق المباراة تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت.


وأعلن الجهاز الفني لمنتخب اليمن الوطني الأول لكرة القدم، امس الجمعة ، عن القائمة النهائية المشاركة في منافسات خليجي (23) التي ستقام في الكويت خلال الفترة (22/12/2017 حتى 5/1/2018).

وشهدت القائمة، التي نشرها موقع الإتحاد اليمني لكرة القدم تواجد ثلاثة لاعبين محترفين وهم عبدالواسع المطري مهاجم العروبة العماني ومحسن قراوي مهاجم المضيبي العماني واحمد السروري مهاجم Apucarana البرازيلي.


ويلعب منتخب اليمن الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، مع منتخب قطر في أولى مبارياته ضمن منافسات خليجي 23 المقامة في دولة الكويت.


ويشارك في بطول كأس الخليج 23 كل من: ( اليمن – قطر – السعودية – الإمارات – الكويت – البحرين – عمان – العراق ) والتي بدأت منافساتها مساء امس في دولة الكويت.

في الصورة المرفقة مع الخبر تشكيلة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

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