قائد عسكري يكشف حقيقة مقتل المداني صهر مؤسس جماعة الحوثي

كشف قائد عسكري في الجيش الوطني حقيقة مقتل قيادي حوثي بارز.

وكشف القائد العام لجبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، ابو زرعة المحرمي، حقيقة مقتل القيادي البارز في مليشيا الحوثي وصهر مؤسس الجماعة يوسف المداني.

وقال ابوزرعة المحرمي القائد العام لجبهة الساحل الغربي ان من قتل ليس المداني.

واضاف ان الشخص الذي قتل قبل اربع ايام اثناء التمشيط شرق الزهاري بالقرب من مديرية موشج شبيه بالمداني ولم يتم التعرف عليه.

واكد المحرمي انه من غير المنطقي ان يتواجد قيادي كبير في المليشيات في منطقة اشتباك خلفية او يقوم بتسلل خلفي.

وكانت وسائل اعلامية قد تداولت انباء مقتل المداني صهر مؤسس حركة المليشيا حسين بدر الدين الحوثي.