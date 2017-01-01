مخبأ الحوثيين لمهاجمة السعودية في قبضة الجيش اليمني
مأرب برس- متابعات
السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 09 صباحاً

 

أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير منطقة الأجاشر شمال شرقي محافظة الجوف بعد معارك عنيفة خلفت العديد من القتلى و الجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.
وكانت ميليشيات الحوثي تتخذ من الأجاشر وهي عبارة عن جبال فيها كهوف ومخازن للأسلحة، منطلقا لمهاجمة المملكة وتعود لتختبئ فيها وتمون العصابات التي تقوم بهذه العمليات ضدها .
كما كانت الأجاشر معسكرا تستقطب إليه المليشيات أبناء القبائل، ومقرا لقيادة المليشيات أثناء حربهم على محافظة الجوف؛ وهي الجدار الفاصل بين صعدة والجوف، وبعد هدمه ستصبح الطريق ممهدة إلى محافظة صعدة وقطع الإمدادات الى مناطق مختلفة.
وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على منطقة الأجاشر بشكل كامل بعد ساعات من فرض حصار خانق عليها من كل الاتجاهات.
وأضافت أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي لاذوا بالفرار من مواقعهم باتجاه منطقة اليتمة، فيما تم أسر ستة منهم أثناء محاولاتهم الفرار.
وتعمل الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني على نزع الألغام التي زرعتها المليشيا خلال فترة سيطرتها على المنطقة.

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