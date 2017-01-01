تنظيم القاعدة يستولي على شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى تعز .. ما مصدرها ومن أين جاءت؟



قالت مصادر محلية واعلامية متطابقة في محافظة أبين إن تنظيم القاعدة اعترض مساء الثلاثاء شاحنات عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني في مديرية لودر.

وحسب المصادر، فإن عناصر التنظيم احتجزت ثلاث قاطرات كانت قادمة من محافظة مأرب وفيها كميات كبيرة من السلاح المخصص لقوات الجيش والمقاومة في محافظة تعز.

وأشارت المصادر الى أن عناصر التنظيم استولت على الشاحنات وتحتجزها في مكان قريب من جبل "عكد" والذي يسيطر عليها مسلحو التنظيم منذ انسحاب قوات الحزام الأمني المكلفة بتأمين وحماية مديرية لودر.

ويتهم ناشطون يمنيون الحوثي والمخلوع باستخدام التنظيمات الارهابية والتنسيق معها لافشال جهود قيادة الشرعية في تأمين المناطق المحررة.

وفي مطلع يناير منعت عناصر تنظيم القاعدة قبائل أبين من الزحف باتجاه مواقع لمليشيا الحوثي والمخلوع القريبة من محافظة الضالع وابين واب.

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