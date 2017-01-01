تظاهرات في صنعاء وإضراب غير معلن في إب والسبب "انقطاع المرتبات"
مأرب برس-خاص.
الإثنين 20 فبراير-شباط 2017 الساعة 03 مساءً


تظاهر العشرات من موظفي وزارة المالية ومصلحة الضرائب أمام مبنى الوزارة في العاصمة صنعاء اليوم الإثنين للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر من قبل سلطة الانقلابيين.

 

واحتج الموظفون أمام وزارة المالية مطالبين وزير مالية الانقلابيين بسرعة صرف مرتباتهم كون الوزارة لها ايرادات من مختلف الجهات والقطاعات الحكومية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

 

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب قيادة الوزارة المعينة من قبل الحوثيين بسرعة صرف مرتبات موظفي الوزارة ومحذرين من استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة.

 

وتسيطرت مليشيا الحوثي والمخلوع على وزارة المالية وباقي الوزارات بالعاصمة صنعاء وتقوم بنهب كافة الايرادات لدعم جبهات قتالها فيما الآلاف من موظفي الوزارات بدون مرتبات.


وفي إب وسط اليمن بدأت عدد من مدارس المحافظة اضرابًا غير معلن ،بسبب انقطاع رواتب المعلمين منذ أشهر.

مصادر نقابية ذكرت لمأرب برس بأن عددا من المعلمين والمعلمات توقفوا عن التدريس كما رفضوا تسليم نتائج الإمتحانات النصفية للطلاب حتى تسلم مرتباتهم.

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