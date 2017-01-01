قرية في تعز تتعرض لإبادة جماعية ومناشدة للأمم المتحدة لإنقاذها

كشفت مصادر حقوقية عن انتهاكات حقوقية, ومجازر إبادة جماعية يتعرض لها سكان قرية "تبيشيعة" في مديرية جبل حبشي التابعة لمحافظة تعز اليمنية من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح التي تمارس حصارا خانقا على المنطقة.

ويتعرض سكان قرية "تبيشيعة" في بلاد الوافي بمحافظة تعز وسط اليمن الى انتهاكات ترقى الى جرائم حرب منها القتل والقنص الممنهج والحصار وتدمير المنازل واحراق الممتلكات والتهجير القسري.

وشكا سكان القرية الانتهاكات التي طالت قريتهم من تفجير لـ 6 منازل وإحراق 14 منزلا آخر وتهجير أكثر من ثلثي سكان القرية وحصار من تبقى بالإضافة إلى ممارسة القتل بشتى أنواعه.

ويتمركز مسلحو الحوثي في منازل المواطنين لممارسة القنص بحق المواطنين ولم يفرقوا بين رجل أو امرأة أو طفل، بحسب سكان القرية، مشيرين الى ان من ضمن القتلى الذين تعرضوا للتنكيل من قبل المسلحين الحوثيين المواطن "محمد سعيد قاسم الغفاري" أثناء هروبه من القصف والدمار.

بدورها، اعتبرت مؤسسة وثاق للتوجه المدني ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة بحق قرية "تبيشيعة" جرائم ضد الإنسانية وانتهاكا خارقا لحقوق الإنسان، وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومساعد الأمين العام والمبعوث الأممي لليمن بسرعة التدخل لإيقاف جرائم الحوثي في قرية "تبيشيعة" في بلاد الوافي بمحافظة تعز.

وطالبت وثاق الامم المتحدة والمنظمات الدولية القيام بمسؤولياتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وخصوصا في محافظة تعز .

وتدعو وثاق المنظمات الإغاثية للقيام بواجبها لإيواء النازحين وتقديم المعونات الإيوائية والغذائية للنازحين من أبناء القرية.

أسماء أصحاب المنازل التي فجرها مسلحو الحوثي:

منزل الذاعر

منزل الأجدل

منزل رؤوف غالب

منزل محمد غالب

منزل القطمة

منزل حسان الهون

منزل فؤاد الذاعر