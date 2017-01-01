مقاومة "عتمة" تصد هجوما حوثيا وتقتل 7 مسلحين بينهم قيادي ميداني والحوثيون يحشدون الى "آنس" "تفاصيل"
مأرب برس - خاص
الأحد 19 فبراير-شباط 2017 الساعة 10 مساءً

قتل 7 مسلحين حوثيين وجرح آخرين في تجدد الاشتباكات، اليوم الأحد، بين عناصر المليشيات الانقلابية ورجال المقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار "جنوب العاصمة صنعاء".

وقال مصدر في مقاومة عتمة لـ"مأرب برس"، أن المقاومة الشعبية بعتمة تمكنت من صد هجوم عنيف للحوثيين في جبهة حلفان، وأن أكثر من 7 مسلحين حوثيين لقوا حتفهم في ذلك الهجوم.

وذكر المصدر الميداني ، أن المليشيات الانقلابية تحشد مسلحيها في مدينة الشرق آنس للهجوم على عتمة من الجهة الغربية عن طريق مديرية السلفية التابعة لمحافظة ريمة.

وتلقت مليشيات الحوثي وصالح بذمار ضربات موجعة في مواجهات عتمة خلال اليومين الماضيين وفقدت العشرات من مسلحيها الذين سقطوا بين قتيل وجريح وأسير.

بدوره دعا قائد مقاومة عتمة الشيخ "عبدالوهاب معوضة" مجلس مقاومة ذمار إلى عدم الوقوف موقف المتفرج مما يحصل في عتمة، موجها دعوته إليهم إلى القيام بدورهم في ردع المليشيات الانقلابية في محاولتها للسيطرة على مديرية عتمة.

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