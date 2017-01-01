

بدأت مؤسسة توكل كرمان تدشين حملتها الإغاثية في جميع مناطق مديرية الوازعية غربي محافظة تعز.

وقالت المدير التنفيذي للمؤسسة مسك الجنيد أن الحملة ستغطي قرى الوازعية والتي تشمل ( الكد حة ، النويهة، مشاولة سفلى ، البيرين، الداشن ، بني محمد ، بني شيبة ، الظريفة ، بني عمر ) وسيتم توزيع 700 سلة غذائية بتكلفة قدرها 16 مليون ريال يمني.

وأشارت الجنيد أن حملات الإغاثة التي تنفذها وتمولها المؤسسة ستستمر إلى أن تصل لكافة المحتاجين الذين طحنتهم الحرب مؤكدة على أن هذه الحملات ستضيف إلى جملة أنشطتها التدريب والتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية للأسر الفقيرة .

