الكشف عن نتائج زيارة الرئيس هادي المفاجئة إلى الرياض "وديعة مالية سعودية ضخمة "
مأرب برس-سبأ.
الأحد 19 فبراير-شباط 2017 الساعة 05 مساءً


قالت وكالة سبأ الرسمية أن زيارة الرئيس هادي الى السعودية تكللت بالنجاح من خلال استعداد المملكة العربية السعودية الشقيقة على وضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقه بالاقتصاد الوطني.


وذكرت الوكالة في خبر مقتضب -تابعه مأرب برس- أن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وصل اليوم الى العاصمة المؤقته عدن بعد زيارة قصيرة للملكة العربية السعودية الشقيقة.

 

وجرى خلال الزيارة الوقوف على المراحل اللاحقة للعمليات الميدانية التي يعد لها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لتحرير الشريط الساحلي وصولاً الى محافطة الحديدة وميدي.

 

كما تناولت الزيارة مباحثات الرئيس الوضع الاقتصادي الراهن التي تمر بها بلادنا وامكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الحاصل جراء عبث الانقلابيين وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي التي نهبوها ويضاربوا بها اليوم في السوق لسحب العملة الصعبة لخلق حالة من عدم الاستقرار كعادتهم في محاربة شعبنا اليمني بوسائلهم الاجرامية المختلفة.

  

هذا وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار عدن الدولي رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب ومستشاري الرئيس اللواء صالح عبيد احمد وياسين مكاوي وعدد من الوزراء والنواب والقيادات الأمنية والعسكرية المختلفة.


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