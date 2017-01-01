إب : اغتيال مواطن في السحول والمليشيا الانقلابية تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين
مأرب برس-خاص.
الأحد 19 فبراير-شباط 2017 الساعة 04 مساءً


اغتال مسلحان مجهولان مواطن أمام منزل في منطقة السحول بمحافظة إب وسط اليمن مساء أمس ولاذا بالفرار بدراجة نارية كانت تقلهم ضمن مسلسل الفوضى والانفلات الامني الممنهجة ضد المدنيين بمحافظة إب

 

ونقلت مصادر محلية بأن المواطن الشاب حيدر الحيدري اغتاله مسلحان ولاذا بالفرار على متن دراجة نارية في قرية الزراري بالسحول التابعة لمديرية المخادر شمال محافظة إب ويعتقد ان المجرمين ممولين من مليشيا الحوثي ويحضون بدعمهم ويعملون وفق خططهم .

 

وفي جنوب محافظة إب ارتكبت مليشيا صالح والحوثي الانقلابية جرائم اختطافات جديدة مستهدف المدنيين واعتدت على منازل عدد من المنازل ونهبت محتوياتها بما فيها الفرش والموكيت وأفزعت ساكنيها في مديرية ذي السفال .

  

وأكدت مصادر محلية بمديرية ذي السفال ان المليشيا الانقلابية اختطفت 3 مدنيين بقرية المنصورة واعتدت على عدد من المنازل في مدينة القاعدة و من بينها منزلي عبدالله و عبدالرحيم الدباني، ومنازل آخرين وقامت بنهب محتوياتها من مجوهرات ومبالغ نقدية وأثاث وصادرتها بحجة أن أصحابها ينتمون للمقاومة الشعبية واشقاء للشهيد عبدالغني الدباني .

  واستنكر سكان ذي السفال هذه الانتهاكات محذرين من تفجر الاوضاع العسكرية بالمديرية كما هو الحال في مديرية عتمة بذمار وان صبر المواطنين على انتهاكات الحوثين قد نفذ مطالبين العقلاء بالتدخل لانهاء ووقف جرائم مليشيات الحوثي صالح .

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