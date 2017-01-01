السعودية تُبشر بانتهاء أزمة اليمن وبدء الإعمار وتكشف موقفها من حل "التسوية السياسية"
مأرب برس-متابعات.
الأحد 19 فبراير-شباط 2017 الساعة 04 مساءً


قالت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أن الأزمة في اليمن ستنتهي قريبًا.

وذكر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير"ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية نهبت البنك المركزي اليمني وصندوق التقاعد بعد انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء".

 

وأضاف الجبير في مؤتمر الأمن في ميونخ بألمانيا "لا يمكن لمليشيا الحوثي وصالح ان يبلغوا سدة الحكم ويمتلكوا الصواريخ الباليستية"..مشيراً الى ان ايران تقوم بإرسال السلاح إلى الحوثيين معتبراً ذلك انتهاك لقوانين مجلس الأمن.

 

وأكد وزير الخارجية السعودي ان المشكلة اليمنية ستنتهي قريباً وسيبدأ إعمار ماخلفته حرب المليشيا من دمار وخراب في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

 

ولفت الجبير الى أن المملكة العربية السعودية ترغب في تسوية سياسية للأزمة في اليمن ولم تبدأ الحرب.. مؤكداً ان ايران هي الدولة الأكبر الداعمة للإرهاب في العالم.


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