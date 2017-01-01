أصدر فريق الخبراء الأممي الخاص باليمن تقريره النهائي الذي اعده عن الاوضاع في صنعاء مشتملا على الكثير من الملاحظات والوثائق والمستندات و ذلك فقا للفقرة ٦ من القرار ٢٢٦٦ (2016م).

ويأتي التقرير في صيغته النهائية بعد عرضه على لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار 2140 لعام 2014م، ونظرت فيه اللجنة في الـ27 من يناير/كانون الثاني 2017م، ويطالب الفريق بإدراجه كوثيقة من وثائق المجلس.

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ويرى الفريق أن قـوات الحـوثي وصـالح تواصـل عملـها بوصـفها جـزءا مـن التحـالف العسكري مع المخلوع صالح، مع الإبقاء على تسلسل منفصل للقيادة والتحكم على المسـتوى العمليـاتي، ووجـد الفريق أن الحوثيين يستخدمون بِصُورَةِ متزايد أسلحة حاسمة للمعـارك، مثـل القـذائف الموجهـة المضادة للدبابات التي لم تكن موجودة في مخزونات صنعاء في مرحلة مـا قبـل الـنزاع.

ورَسَّخَ أن تلك القذائف تحضر سرا إلى تحالف الحوثي وصـالح عـن طريـق الـبر عـبر طريـق إمـداد رئيسـي جديـد من الحدود مع سلطنة عمان، في حين واصــل الحوثيـون أيضــا اســتخدام القـذائف والصــواريخ القصيرة المدى ضد مدن سعودية تقع ضمن ٣٠٠ كيلومتر من الحدود لتحقيق قدر مـن الأثـر السياسي والدعائي.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق أن تحالف الحوثي وصالح أثبت أنه يملك قدرات فعالة مضـادة للسـفن، حينما قام بشن هجومـا ناجحـا ضـد سـفينة حربيـة تابعـة للإمـارات العربيـة المتحـدة، وهجمـات أخرى اسـتدعت ردا بالقـذائف الانسـيابية مـن البحريـة الأمريكيـة ضـد محطـات الـرادار البريـة الواقعـة تحـت سـيطرة الحـوثيين.

واعتبر انشاء التحالف السياسي بين المخلوع صالح والحوثيين ثم تشكيل الحكومة بينهما جبهة بيروقراطية جديدة للنزاع، موضحا بأن نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي الى عدن أدى بِصُورَةِ فعلي الى حرمـان تحـالف الحـوثي وصـالح مـن المـوارد اللازمـة لـدعم اسـتمرار الأعمـال العدائيـة، أو لإدارة الأراضـي الواقعـة تحـت سـيطرتهم، والى انخفاض كبير في توفير المواد والخـدمات الـتي لا غـنى عنـها لبقـاء المـدنيين علـى قيـد الحيـاة.

و حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق في تقريره ان النزاع في صنعاء شـهد انتـهاكات واسـعة النطـاق للقـانون الـدولي الإنسـاني مـن جانـب جميـع الاطراف، و ذكر بأنه أجرى تحقيقات مفصلة في ما لا يقل عن ١٠ غـارات جويـة اسـتهدفت منـازل وأسـواقا ومصـانع ومستشـفى، بينما حقق في 12 جريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي.

واضاف: ومن المرجح جدا كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا أن قـوات الحـوثي وصـالح لم تمتثـل لأحكـا م القـانون الـدولي الإنسـاني في ما لا يقل عن ثلاثة حوادث من أَثْناء إطلاقها ذخائر متفجرة على سوق ومنزل ومستشفى .

ولفت الى وجود انتهاكات وصفها بواسعة النطاق ومنهجيـة للقـانون الـدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان ومعـايير حقـوق الإنسـان مـن جانـب مسـؤولين وقـوات أمـن تابعـة للحكومة وللحوثيين.

و رَسَّخَ بأنه أجـرى تحقيقـات في حـالات تشـريد قسـري للمـدنيين ويخلـص إلى أن هناك مؤشرات على وجود سياسة على مسـتوى المحافظـات، حيـث ارتكبـ ت الحكومـة انتـهاكات واضـحة في عـدن ولحـج.

وخلـص الفريـق إلى أن الحـوثيين وكـذلك قـوات النخبـة الحضـرمية المتحالفـة مــع الحكومـة ومـع الإمــارات العربيـة المتحـدة انتــهكت القـانون الــدولي الإنســـاني والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان ومعـــاييره في مـــا لا يقـــل عـــن ١٢ مناســـبة ٦ و مناسبات على التوالي من خـلال الإخفـاء القسـري للأشـخاص.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل بأن قوات الأمـن الحوثيـة تستخدم علـى وجـه الخصـوص التعـذيب بشـكل روتـيني وترتكـب انتـهاكات للقـانون الـدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان تتعلـق بالحرمـان مـن الحريـة.

ورَسَّخَ بأن الفريق وثق العديـد مـن حـالا ت الانتـهاكات المرتكبـة ضـد المستشـفيات والمـوظفين الطبـيين والأطفـال والأقليـات الدينيـة، وخلص إلى أن انتـهاكات تحــالف الحـوثي وصــالح هـي انتــهاكات روتينيـة وواســعة النطاق ومنهجية بما يكفي لتوريط قياداته العليا.

واشار التقرير الى ان جميع اطراف النزاع عرقلت دخول المساعدات الانسانية في صنعاء، وتمثل ذلك في الحرمان من التنقل، وتهديد موظفي المساعدة الانسانية، ووضع شروط ترمي إلى التأثير على وجهة المعونة وكيفية توزيعها.

تحالف الحوثي وصالح

واعرب الفريق عن أسفه من عدم السماح له بالدخول الى العاصمة صنعاء من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على المطار رغم توجيهه اربع طلبات للسماح له بالدخول الى العاصمة صنعاء.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير ام الحوثيين أحكموا قبضتهم علـى وكـالتي الاسـتخبارات والأمـن، لمنع أي محاولات لتحدي سلطتهم، وذكر الفريق أن الفريـق أن عبـد الـرب صـالح أحمـد جفـران، المعـروف أيضـ ا باسـم أبي طـه، قد برز بوصـفه السـلطة العليـا لـدى الحـوثيين المسـؤول عـن أجهـزة الاسـتخبارات التابعـة لهـم.

شبكة صالح

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق في تقريره ان المخلوع صالح لازال يمارس قيـادة وسـيطرة فعليـتين علـى شــبكة واســعة مــن الحلفــاء أقامهــا علــى مـدى أكثــر مــن ثلاثــة عقــود كــرئيس للدولــة، وتتكــون هــذه الشــبكة مــن ثلاثــة عناصــر مســتقلة: عنصــر قبلــي وآخــر سياسي وثالث عسكري.

واوضح الفريق بأن العنصر القبلي يتركز حول قبيلتـه، سـنحان، بينما يتمحـور الجانـب السياسي حول حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي لا يزال رئيسا له، أما عسـكريا، فقـد احـتفظ بالولاء الشخصي للعديد من كبار الضباط، الذين عينهم أَثْناء فتـرة توليـه الرئاسـة، ورَسَّخَ بأن العنصر الاخير هو الأهم لاستمرار نفـوذه وسـلطته.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير أن شبكة صالح تعمل وفـق خطـوط ولاء شخصـية للغايـة، وتتمثـل أفضـل طريقـة للتعـبير عنـها في تشـبيهها بـثلاث دوائـر متحـدة المركز تنطلـق مـن العائلـة نحـو عشـيرة ثم القبيلة، ورَسَّخَ بأن صالح استخدم سياسة الـزواج، بتـزويج أبنائـه وبناتـه مـن عـائلات بـارزة، وذلـك كوســيلة ثانويــة لإنشــاء تحالفــات دائمــة.

علاقة صالح بالحوثيين

وقدر فريق الخبراء أن العلاقـة بـين صـالح وعبـد الملـك الحـوثي مجرد تحالف نفعي، وهـو أمـر يسـتبعد اسـتمراره بعـد ختم النزاع الحال كذلك علي الجانب الأخر يقول التقرير.

واوضح بأن صالح حكم صنعاء على طريقة دفع الجماعات لمواجهة بعضها البعض، معتبرا الحروب الست التي خاضها ضد الحوثيين في صعدة واحدة من تلك الاستراتيجية التي سلكها صالح، لكنه رَسَّخَ بأن رُؤَسَاءُ الحوثيين وقادة شبكة صالح يواصلان التنسيق بينهما في الوقت الحالي والتعاون في الضربات العسكرية.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير انه وجد أن قوات الحوثيين وصالح تعمل بـثلاث طـرق متميـزة، ففـي المراكـز السكانية، مثل تعز، تعمل وفقا لتسلسل عسكري تقليـدي يتـألف مـن قـادة منـاطق عسـكرية، وقادة محاور، وقـادة ألويـة، وعلـى الحـدود مـع المملكـة العربيـة السـعودية، توجـد وحـدات عمليـات خاصـة أصـغر حجمـا، تضـم عناصـر مـن الحـرس الجمهـوري، مجموعـات صـواريخ متنقلة، وعلــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر، اعتمــدت قــوات الحــوثيين اســتراتيجية دفاعيــة إقليمية، تشمل استخدام الألغام الأرضية من أجل تدعيم الدفاع عن النقاط الرئيسية.

شبكة الحوثيين

وفيما يتعلق بشبكة الحوثيين حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق انهم يملكون جناحا سياسيا وأخر عسكري، ورَسَّخَ بأن القـــرارات الرئيســـية للحركـــة لازالت في يـــد عبـــد الملـــك الحـــوثي الذي يعتقد انه يوجد في صعدة.

وفي الجانب العسكري حَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير ان الحوثيين يعتمدون على شقين، الاول شـبكة مـن الميليشـيات الـتي تتنـاوب كـثيرا في أنحـاء المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة الحـوثيين ،ووحـدات نظاميـة سـابقة للجيش اليمني تحت قيادة الضباط الـذين انشـقوا عـن الـرئيس الحـالي و “ انضـموا ” إلى حركـة الحوثيين، أو أصبحوا موالين لها، والعديد من هؤلاء الضباط، وليس جميعهم بالتأكيـد، ينتمون للعائلة الزيدية، ومن بين هؤلاء الضباط اللواء زكريا يحيى محمـد الشـامي، الـذي عينه الحوثيون عضو من النواب لرئيس الأركان.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير ان شبكة صالح تشـكل القبليـة الهويـة الأهـم فيها، ولا سـيما الانتمـاء إلى سـنحان، بينما تكتسي الهوية الدينية أكبر أهمية، بالنظر إلى الانتماء إلى سلالة النبي محمد عند الحوثيين.

الامدادات

وعن سلسلة الامدادات العسكرية التي حصل عليها تحالف الحوثي والمخلوع صالح حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق أنها تأتي عبر لإمـــــدادات الخارجيـــــة غـــــير المشـــــروعة علـــــى نطاق واسع، و حددها الفريق بأكثر من ٠٠٠ ١ قطعـة سـلاح، أو عشرات الأطنان من الذخيرة، ثم إمدادات محدودة (“التهريب على طريقة النملة”) وهي أقل من بضع مئات من الأسلحة، اضافة الى استيلاء الحوثيين على كميات كبيرة من الأسلحة مـن المخزون الوطني للجيش اليمني، و مصــدرها العمليــات العســكرية أو الســـرقة أو تحويل الوجهة، وكذلك الاستيلاء على نطاق محدود بعد المعارك الاستيلاء على الأسـلحة في ميـادين المعـارك، وأخيرا السوق السوداء الداخلية للسلاح.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق أنه لم يعثر على أدلة كافية تؤكد أي توريـد مباشـر للأسـلحة علـى نطـاق واسـع من حكومة جمهورية الحكومة الإيرانية الإسلامية، رغم أن هناك مؤشرات تدل على أن الأسلحة الموجهـة المضادة للدبابات الجـاري توريـدها إلى قـوات الحـوثيين أو قـوات صـالح إيرانيـة الصـنع.

الشبكات المالية للحوثيين وصالح: التربح من الحرب والنهب

تحت هذا العنوان حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق إنه وجد أن تحالف الحوثيين وصالح قـد اعتمـد كـثيرا علـى الاقتصـاد الخفـي لـدعم جهوده الحربية، من أَثْناء السـيطرة علـى الأراضـي والمحاصـيل والضـرائب المحلية، وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والضرائب، ورَسَّخَ أن قوات صالح استعادت وضع اليد على مالية الدولـة، تحـت سـتار راية الحوثيين، وأعادت تدشين قنوات السوق السوداء للاتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص.

ورَسَّخَ الفريق الحوثيين والعناصر المنتسبة إليهم إستفادوا من النزاع في تطـوير طائفة واسعة من مصادر الإيرادات، ومنها ما يلي:

(أ) التمويل المقدم من البنك المركـزي لسـداد مرتبـات القـوات المسـلحة وأجهـزة الأمن المنحازة للحوثيين. وهناك نسبة مئوية من المرتبات والأموال الموجهة لضـمان الاحتفـاظ بالوحدات التي لم تعد تعمل يجري تحويلها إلى أفراد معينين من رُؤَسَاءُ الحوثيين.

(ب) التمويل المقدم من البنك المركـزي للـدعم الإداري للقـوات المسـلحة وأجهـزة الأمن المنحازة للحوثيين، وهذا التمويل لا يزال مستندا إلى الميزانية الوطنية لعام ٢٠١٤م.

(ج) التعريفات الجمركية من المهربين والمتربحين في السوق السوداء.

(د) فـرض “ضـريبة تجاريـة ” بنسـبة ٢٠ في المائـة علـى مبيعـات جميـع المؤسسـات التجارية وجميع مرتبات الخدمة المدنية. وهذا يشمل تجـارة القـات، الـتي تمثـل ١٠ في المائـة مـن الناتج المحلي الإجمالي الـوطني.

(هـ) تحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين.

(و) فرض ضرائب قدرها ٤ ريال يمني للتر الواحد علـى جميـع المنتجـات النفطيـة، مما يدر مبلغا قدره ٣,٥٩ بليون ريال يمني (٢٣٧ مليون دولار) في السنة.

(ز) استغلال تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأمـوال، باسـتخدام رسـائل نصـية قصيرة كل أسبوعين لالتماس الأموال.

علي عبداالله صالح

وفيما يتعلق بالرئيس المخلوع صالح حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق أنه واصل جمع المعلومـات عـن أي أصـول يملكهـا أو يسـيطر عليهـا علـي عبدا الله صالح، بالإضافة إلى الأصول التي كُشف عنها في تقريره النهائي السابق.

وحدد الفريق هوية شركتين، هما Investments Wildhorse و Corporation Wildhorse ، اللتين وإن زعما أنه قد تمت تصفيتهما في حزيران/يونيه ٢٠١١ ، إلا انهما واصلتا إجراء تحويلات ماليـة إلى غاية تشـرين الأول/أكتـوبر ٢٠١١ ،حـين أجـري تحـويلان بلـغ مجموعهمـا ١٥٥ ١٤٨ ٥٨ دولارا إلى حســاب خالد نجل علــي عبــد االله صــالح، ورَسَّخَ الفريق انه لايزال يتعقب تلك الاصول.

وفيما يتعلق بشبكة صالح المالية حَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير انه واصل إجـراء تحقيقاتـه في الشـبكات الماليـة المكونة مـن أفـراد محددين، ووجد أن خالد علي عبداالله صالح يضـطلع بـدور مهـم في رئاسة الأصـول الماليـة بالنيابـة عـن شخصـين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة أَثْناء الفتـرة ٢٠١٤-٢٠١٦ ضـالعة فيهـا سـت شـركات وخمسـة مصـارف في خمسـة بلـدان، وهـي تحـويلات تنـدرج حتمـا خـارج الممارسات العادية لإدارة الأمـوال الـتي يقـوم بها الأشـخاص الـذين يمتلكـون ثـروات طائلـة.

وكشـف الفريـق أيضـا عـن شـركة تـدعى ريـدان للاسـتثمار وحسـابات اسـتخدمها خالـد علـي صالح لغسـل (83.953.782) دولارا في فتـرة ثلاثـة أسـابيع مـن شـهر كـانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤.

ورَسَّخَ الفريق علمه بالأنشـطة الماليـة المتعلقـة بالاتجـار بالأسـلحة في السـوق السـوداء الإقليمية التي يضطلع بها فـارس محمد مناع المعين وزيرا في حكومة تحالف صالح مع الحوثيين، مؤكدا بأنه يسافر في جوا سفر دبلوماسي يمني بما في ذلك داخل منطقة شنغن، واعتبر تِلْكَ الحالة ليسـت سـوى أحـد الأمثلـة علــى اســتفادة رجــال الأعمــال الانتــهازيين الكيانــات الإجراميــة مــن النزاع باســتخدام الامتيــازات والحصــانات الحكوميــة، وإن مــن مصــلحتهم ا لثابتــة اســتخدام نفــوذهم لتقــويض، ورَسَّخَ بأن هؤلاء الافراد ومؤيديهم لن يردعهم عن المشاركة في الاعمال التي تهدد السلام والامن في صنعاء الا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الاهداف.

خالد علي عبداالله صالح

كشــف الفريــق أن خالــد علــي عبدالله صالح يعمــل كممــول يتصــرف بالنيابــة أو بتويجه منه، وأضاف: فِي غُضُون أُدرج صالح في قائمـة الجزاءات في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمبر ٢٠١٤، عمـل خالـد علـي عبـد االله صـالح علـى التحايـل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أ بيه من الوصـول إلى الأمـوال اللازمـة للحفـاظ علـى قدرتـه على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في صنعاء.

وكـان الفريـق قـد عـرض، في تقريـره النـهائي السـابق، أدلـة مسـتندية تشـير إلى أنـه في ٢٣ تشـرين الأول/أكتـوبر ٢٠١٤ ،نقلت جميـع الأسـهم الـتي يملكهـا علـي عبـد االله صـالح في شــركتي Limited Albula و Limited Weisen إلى خالــد علــي عبــد االله صــالح.

و حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق بأنه أجرى المزيد من التحقيـق بشـأن هـذه التحـويلات، وكشـف أدلـة إضـافية تشـير إلى أن التحويــل لفعلــي للملكيــة قــد جــرى في تــاريخ لاحــق بعــد إدراج علــي عبــد االله صــالح في قائمـــة الجـــزاءات في ٧ تشـــرين الثـــاني/نوفمبر ٢٠١٤م.

واضاف: ورغــم أن الشــركتين المــذكورتين مســجلتان في بلــدين مخــتلفين، فكلتاهمــا تــديرها شــركة NWT Management S.A في جنيف.

ووفقا للتقرير فيــبين ســجل الأعضــاء ودفتــر الأســهم لكــل مــن هاتين الشـركتين أن خالـد علـي عبـد االله صـالح قـد اكتسـب أسـهمه فيهمـا مـن علـي عبـد االله صالح في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤م.

ويـر ى الفريـق أنـه لـيس مـن المصـادفة في شــيء أن تلــك التحــويلات المســجلة للأســهم في كلتــا الشــركتين، المســجلتين في بلــدين مخـتلفين، قـد جـرت في اليـوم نفسـه بالضـبط، ولا سـيما أن شـهادات تأكيد هويـة مسـؤولي

الشركة قـد وقعـت في تـاريخين مخـتلفين، وهمـا تاريخـان يقعـان بعـد إدراج علـي عبـد االله صـالح في قائمة الجزاءات.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير ان علي عبدالله صالح حول شــركة خامســة، تــدعى Limited Management Foxford ،إلى ابنــه خــلال الفتــرة نفســها، مؤكدا بأن لديه أدلــة علــى أن خالــد علــي عبــد االله صــالح قــد تلقــى مبلــغ (33.471.993) ومبلغ (734.786) يورو مـــن ثـــلاث مـــن هـــذه الشـــركات، وهي، Weisen Limited و Foxford Management Limited و Albula Limited أَثْناء الفترة من ٢٤ من إلى ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر 2014م.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق أن لديه أدلة على أن خالد علي عبد االله صـالح هـو المـدير الوحيـد لشـركة Limited Bloom Trice ،وأنـه المسـاهم الوحيـد في الشـركتين اللـتين تملكـان الشـركة المـذكورة، وكلتاهمـا مســجلتان في جـزر فــرجن البريطانيـة، وهمــا: شــركة Limited Diamond Precision ؛ و Limited Unmatchable ).

وأُجــري تحــويلان، إمــا مــن جانــب شــركة Limited Bloom Trice أو مــن جانــب خالــد علــي عبــد االله صــالح، إلى حســابين في اثنــتين من الدول الأعضاء، قيمتهما (51.538.897) دولار، و (181.610) دولار على التوالي، بتـاريخ ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمبر ٢٠١٤ ، وقـد وقـع ذلـك بعـد إدراج علـي عبـد االله صــالح في قائمة الجزاءات في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمبر ٢٠١٤.

كمـا عـين خالـد علـي عبد االله صالح نجله أحمد علـي عبـد االله صـالح كشـخص مفـوض للتوقيـع علـى حسـابات شركة Limited Bloom Trice )، وخالـد علـي عبـد االله صـالح هو كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا ً المسـاهم الوحيـد في الشـركة الرابعـة المسـجلة في جـزر فـرجن البريطانيـة، وهـي شـركة Limited Towkay ، بحسب التقرير.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير أن خالــد علــي عبــد االله صــالح حول أمــوالاً مــن شــركتي Limited Bloom Trice و Limited Towkay إلى حســاباته في ســنغافورة والإمــارات العربيــة المتحــدة بعــد إدراج علــي عبـــد االله صـــالح في قائمـــة الجـــزاءات، كمـــا اســـتخدم حســـاباً شخصـــياً خـــاملاً في الإمارات العربية المتحدة لغسل مبلغ (83.953.7822) في غضون ثلاثة اسابيع، ابتــداء مــن ٨ كــانون ا لأول/ديســمبر ٢٠١٤ .فقــد أودعــت تلــك الأمــوال في الحســاب، ثم سحبت أَثْناء الفترة نفسها.

وبحسب الفريق فقد قـام خالد صالح أيضـا بتحويـل أمـوال إلى شـركة أخـرى، تـدعى Limited Investments Raydan ، ورَسَّخَ أن لديه أدلة تشير إلى أنه قد أنشأ علـى الأرجـح هـذه الشركة في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لأنشـطة غسـل الأمـوال لصـالح الأفـراد المـدرجين في قائمة الجزاءات.

وعن تِلْكَ الشركة حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق بأن ملكيتها تنقسم بنسبة 51/49 في المائة بـين أحـد رعايـا الإمـارات العربية المتحدة يدعى زايد أحمد علي عبد االله ديبان وخالد علـي عبـد االله صـالح.

وتشـير الوثـائق الـتي في حـوزة الفريـق إلى أن زايـد أحمـد علـي عبـد االله ديبـان هـو الشـريك الكفيـل، إذ إن قـانون الشـركات في الإمـارات العربيـة المتحـدة لا يسـمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن خالد علي عبـد االله صـالح وشـقيقه صـالح علي عبد االله صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق إن خالد علي عبد االله صالح يمر عبر عمـان في أوائـل عـام ٢٠١٦ ،وقـد لـوحظ وهـو يجــري معــاملات ماليــة، ولم ترد سلطنة عمان أي توضيحات على رسائل الفريق.

شاهر عبد الحق

وفيما يتعلق برجل الاعمال شاهر عبدالحق والمقرب من المخلوع صالح حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق إن شركة Limited Wikfs Ansan المملوكة لشاهر عبـد الحـق، أجرت عـدة تحـويلات مالية تساوي (3024.4944) دولار إلىى شـركة Limited Investments Raydan ،ومـن هـذه التحــويلات مبلــغ (1.631.0677) دولار بعــد إدراج علــي عبــد االله صــالح في قائمة الجزءاءات، ورَسَّخَ بأن آخر تحويل مالي جرة في 44/نيسان/أبريل، ولم يحدد الفريق أنشطة تجارية يمكن أن تبرر تلك التحويلات.

أحمد علي عبد االله صالح

حــدد الفريــق حــتى الآن أصــولاً تبلــغ قيمتــها (953.262) دولاراً كانــت في حــوزة النجل الاكبر لصالح "احمد"، و وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل بأنه يجري تعقبها حاليا، كذلك علي الجانب الأخر حدد الفريق مملوكـة للشخص المذكور جرى تجميدها.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق بأنه تلقى معلومات من اثنـتين مـن الـدول الأعضـاء قامتـا بتحديـد وتجميـد المزيـد مــن الأصــول الحســابات المصــرفية المملوكــة لأحمــد علــي عبــد االله صــالح، بلغ مجموعهــا مــا يزيــد قلــيلاً عــن مليــون دولار أمريكــي، ورَسَّخَ الفريق علمه بــأن دولــة من الدول الأعضاء (لم يسمها) قد جمدت أصولاً يملكها أحد الأفـراد، لـدى الفريـق أسـباب للاعتقـاد بأنه يتصرف باسم الشخص المذكور.

الحوثيون المدرجون في قائمة الجزاءات

وعن القيادات الحوثية المدرجة ضمن الجزاءات وهم عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، و عبدالله يحي الحكيم المعروف بابوعلي الحاكم، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق بأنه لم يجد أي دليل بأن الحـوثيين الثلاثـة الخاضـعين لتـدابير تجميـد الأصـول، أو يملكون حسابات مصرفية أو أصولاً خارج صنعاء، كذلك علي الجانب الأخر انهما لم يسافروا خارج صنعاء.

متفرقات

ورَسَّخَ الفريق بأنه تبين له أن أفعــال التمييــز الفعلــي أو المتصــور ضــد “الشــماليين ” تتواصــل في عدن، وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل بإن أفعال التمييز وعمليات الترحيل تقوض شـرعية السـلطات المحليـة، وقـد تعوق الجهود الوطنية والدولية المبذولة لإرساء دعائم الأمن والحوكمـة المحليـة اللازمـة للتوصـل إلى حــل دائــم.

وكشف الفريق بأن العميـد حسـن عبـد االله محمـد الملصي، الذي قتل على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالرغم من الأواصر التي تربطه بعائلة صالح وبالرغم مـن انتمائـه إلى قبيلـة سـنحان، إلا انه قـاد وحـدة من المقاتلين الحوثيين، ورَسَّخَ بأن المصادر التي التقى معها الفريق تعزو ذلـك إلى أن الملصـي أصـبح حوثيـا، إذ انضـم إلى الحركة ليثأر لوفاة أحد أبنائه الذي يقال إنه قُتل في غارة جوية للتحالف على صنعاء.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل الفريق أن الإنتصار العسكري المطلق بالنسبة للتحالف العربي او الطرف الانقلابي للمخلوع صالح والحوثيين لم يعـد احتمـالا واقعيـا في الأجـل القريـب، مؤكدا بأن صنعاء انقسمت الى مراكز نفوذ متنافسة، ولم يبد الطرفان اهتماما أو التزاما ثابتا بالتوصل إلى تسوية سياسية أو إجراء محادثات سلام.

ورَسَّخَ الفريق ان الحملات الجوية التي يشنها التحالف العربي كانت لها آثار مـدمرة علـى الهياكـل الأساسـية اليمنيـة وعلـى السـكان المـدنيين اليمنـيين، لكنها أخفقت في النيـل مـن العـزم السياسـي لتحـالف الحـوثي وصـالح، كذلك علي الجانب الأخر زادت الهجمات البحرية التي وقعت في البحر الأحمر في أواخـر عـام ٢٠١٦ مـن خطـر امتـداد النزاع إلى بقية أنحاء المنطقة.