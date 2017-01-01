هاجم المخلوع صالح مجددا الجميع بما فيهم خصومه السابقين وأطراف أخرى تحدث عن انها تخطط لإقامة دولة انفصالية.

وقال صالح في منشور مطول على فيسبوك –تابعه مأرب برس- ان من وصفهم بالخونة-الذين يقدمون احداثيات المواقع للتحالف العربي - يخوضون حرباً شطرية واضحة المعالم ومكتملة الأركان، بهدف تحقيق الإنفصال وتمزيق الوطن وشرذمته، وشعبنا يعرفهم إسماً إسماً، حسب وصفه.

وتابع" أن أولئك لن يكون لهم مكان بعد أن يحقق الإنفصاليون هدفهم بإقامة دولتهم الإنفصالية والتي سبق وأن أفشلناها في عام أربعة وتسعين وتسعمائة وألف، برغم الدعم السعودي والخليجي الهائل آنذاك، والذي يتكرر اليوم في أبشع صوره"

وحديث صالح عن تحقيق من وصفهم بالإنفصاليين هدفهم في اقامة دولتهم،له أكثر من دلالات ليس ابرزها تلويحه باستخدام ورقة الإنفصال وتعقيد المشهد اليمني المتأزم اساسًا.

صالح هاجم أطراف –تبدو من لغته بانها تنتمي للشمال- حيث قال " وإذا كان أولئك الذين اختاروا طريق الخيانة والعمالة والغدر يعتقدون أنه سيكون لهم دور في إطار الدولة الإنفصالية التي يخطط لها أعداء الوطن وينفذون خطواتها بمساعدة أولئك الخونة، فإنهم واهمون ويعيشون في غفول، فلا يمكن أن يكون لهم أي قبول في تلك الدولة مهما تفانوا في تقديم خدماتهم الدنيئة للإنفصاليين وأسيادهم، لأنهم لن يتعاملوا مهم سوى كونهم عملاء وخونة لوطنهم وشعبهم، غير جديرين بالثقة، .





ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس على تليجرام



ⓣ elegram.me/marebpress 1



@marebpress 1

نرحب بانضمامكم