مقاومة عتمة تكشف عن هوية أسرى حوثيين لديها وتعدد خسائر الإنقلابيين



كشفت مصادر قيادية في المقاومة الشعبية في مديرية عتمه بمحافظة ذمار ، اليوم ، عن هوية اسرى المليشيات الحوثية الذين تمكن رجال المقاومة من أسرهم في معارك الذي جرت أمس مع عناصر المليشيات في المديرية

وقالت المصادر القيادية في مقاومة عتمه أن رجال المقاومة الشعبية نصبوا أمس كمائن حربية إستهدفت تعزيزات وإمدادات تابعة للمليشيات الحوثية وقتلوا وجرحوا عدد من عناصرها واسروا آخرين.

موضحة أن رجال مقاومة عتمه نجحوا في كمائنهم التي نصبوها لتعزيزات المليشيات من قتل وإصابة 27 شخصا من عناصر المليشيات وأسر 13 آخرين منهم في تلك الكمائن.

فضلا عن تمكنهم من إعاقة تقدم تلك التعزيزات التي كانت قادمة من مدينة ذمار وفي طريقها إلى جبهة حيفان بعتمه.

وبقى جزء كبير من التعزيزات العسكرية الحوثية تلك، عالق في مدينة الشرق شمال مديرية عتمه فيما لا يزال جزء آخر منها عالق في خط وصاب العالي عتمه بعد أن عجزت عن الوصول الى هدفها في جبهة حيفان نتيجة لتعرضها لسلسة كمائن نصبها رجال المقاومة في طريقها.

وبحسب المصادر القيادية فإن الاسرى الحوثيين الذين وقعوا في قبضة رجال المقاومة في مديرية عتمه هم :

1- علي احمد القعمي من أبناء مديرية مدينة ذمار

2- محمد علي محمد عتيق نهشل من أبناء مديرية مدينة ذمار

3- احمد محمد علي نهشل من أبناء مديرية مدينة ذمار

4- هاشم يحيى محمد الديلمي من أبناء مديرية مدينة ذمار

5- نجم الدين احمد الرباحي من أبناء مديرية عتمه

6- مراد صلاح ناجي محسن قاسم من أبناء مديرية عتمه

7- عبدالمؤمن الجرموزي من أبناء مديرية عتمه

8- يحيى عبدالله اليعري من أبناء مديرية عنس

9- عبدالله محمد ناصر مرشد من أبناء مديرية عنس

10 - بازل محمد صالح العزي من أبناء مديرية جهران

11- سامي يحيى محمد الجوبح من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب

12- سالم صالح عبده موكف

13- عبدالله ناصر الجماعي