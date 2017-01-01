فضائية يمنية تابعة للشرعية مهددة بالإغلاق وتوقف البث



تعيش قناة رشد الفضائية ضائقة مالية مؤخرا مما جعلها أمام تهديد وشيك على توقف البث والاغلاق نتيجة لعدم قدرتها على تسديد مستحقات البث.

وبحسب وثيقة -اطلع عليها مأرب برس- فإن شركة الاستضافة منحت القناة فرصة أخيرة لتسديد ما لم فسوف يتم انهاء الاستضافة.

وتعتبر قناة رشد من أبرز القنوات الفضائية اليمنية التي تساند الشرعية والتحالف العربي في اليمن ضد الانقلاب.

وانتقلت رشد خلال السنتين الماضيتين الى مصاف القنوات البارزة وأصبحت وسيلة منافسة في تغطية الاحداث وساندت الشرعية في مشوار عملية تحرير اليمن من الانقلاب.

وتوزعت تغطية القناة في تغطيتها الإعلامية على شكل الاخبار والتقارير والحوارات والأفلام الوثائقة والتقارير الميدانية المواكبة للجيش الوطني في تعز ومارب والمخا وتبنت العديد من الحملات الإعلامية التوعوية والانسانية