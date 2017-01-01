ارتفاع معدل الجريمة بنسب مخيفة في صنعاء بعد سنتين من حكم المليشيات
مأرب برس-صنعاء.
السبت 18 فبراير-شباط 2017 الساعة 03 مساءً


في الطريق إلى صنعاء وداخل أحيائها لا شيء يبدو عادياً، انتشار الميليشيات الانقلابية والسلاح المباح يزيد من منسوب العنف والخوف.

وازداد معدل الجريمة في صنعاء وكل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية بنحو 60 في المئة في غضون السنتين الأخيرتين، هذا حسب مصادر أمنية يمنية ومسؤولين محليين ويتهم بعضهم الحوثيين بارتكابها أو على الأقل بتسهيلها.

وفي مقدمة الجرائم القتل العمد والسرقة وقطع الطريق والخطف وتجارة المخدرات.

تتركز الجرائم في صنعاء، وإب والحديدة وعمران والبيضاء إذ زاد فيها عدد جرائم القتل، والسرقة، والنهب، وقطع الطريق خلال العام الماضي عن 32 ألف جريمة.

في حين سجلت محافظتا حجة وصعدة الحدوديتين أعلى جرائم تجارة وتهريب المخدرات، هذا حسب المصادر.

ومنذ أسبوعين استفاقت العاصمة صنعاء على خبر مقتل أشهر تجار صنعاء علوي علي قاطن على أيدي مجهولين قيل حينها إنها بغرض السرقة .

وارتكبت مئات الحالات المشابهة أيضا بغرض السرقة والنهب بقوة السلاح في المدن وعلى الطرقات الرئيسية.

وإلى جانب كل هذا تفرض الميليشيات إتاوات على المسافرين ووسائل النقل على الطرقات بين المدن ولا تتوانى عن قتل من يرفض دفعها.



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